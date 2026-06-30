Szociális és Családügyi Minisztérium: A hőség idején is biztonságban működik az ellátórendszer

A hőség idején is biztonságban működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer, a vörös kód protokoll ötödik és tizedik napja között országosan összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécserszolgálatokhoz – közölte az MTI-vel kedden a Szociális és Családügyi Minisztérium sajtóirodája.

Mint írták, a bejelentések közül 79 esetben kértek segítséget közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez. A szociális szakemberek több esetben szerveztek intézményi elhelyezést, szükség esetén mentőt hívtak, illetve egészségügyi ellátásba irányították a rászorulókat. A minisztérium tájékoztatása szerint a bejelentések döntő többsége a közép-magyarországi régióból érkezett, ahol a legnagyobb a közterületen élő hajléktalanok száma.

A szaktárca hangsúlyozta, hogy a rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód protokoll teljes időtartama alatt folyamatosan koordinálja a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer felkészülését és működését.

„Az elmúlt napok tapasztalatai alapján a rendszer biztonságosan működött, rendkívüli esemény nem történt”

– írták.

Közölték azt is, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakmai ajánlásait valamennyi házi segítségnyújtást, család- és gyermekjóléti szolgáltatást, valamint falu- és tanyagondnoki szolgáltatást végző szervezethez eljuttatták.

A tájékoztatók külön figyelmet fordítanak az idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a tartós betegekre és minden olyan emberre, akik fokozottan veszélyeztetettek a rendkívüli melegben.

A minisztérium közleményében köszönetét fejezte ki valamennyi utcai szociális munkásnak, intézményi dolgozónak, diszpécserszolgálatnak, egészségügyi szakembernek és önkéntesnek, akik „a rendkívüli hőség idején is helytálltak a veszélyeztetett emberek biztonságáért.”

A minisztérium továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a hőség idején fokozottan figyeljenek egymásra és amennyiben rossz állapotban lévő, segítségre szoruló embert látnak közterületen, értesítsék a regionális diszpécserszolgálatot vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívó számot.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kovács Márton)