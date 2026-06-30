Rétvári Bence: többe kerülne az elmozdított közjogi tisztségviselők kártérítése, mint a kórházi klímák

Rétvári Bence Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „az önkénynek ára van”.
Felidézte: a korábbi Baka-, Jóri- és egyéb ügyek kapcsán a nemzetközi bírói fórumok (EUB, EJEB) kimondták, hogy a ciklus közben megszűnő mandátumú közjogi vezetőknek a juttatásai a ciklusuk hátralévő részére is járnak. Azaz, ha valakit idő előtt leváltanak, a mandátuma hátralévő éveire járó bérét ki kell neki fizetni – rögzítette.
Ez jelen esetben azt jelenti, hogy ha Magyar Péter tényleg elmozdít egy sor közjogi tisztségviselőt, akkor többet fog költeni az ő kártérítésükre, mint a kórházi klímákra. Ez is az önkény ára – írta a kereszténydemokrata politikus.
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Kiemelt kép: Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)