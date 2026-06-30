Rekordmeleget mértek Magyarországon, a hőség miatt az áramszünetek is megszaporodtak

A HungaroMet Zrt tájékoztatása szerint kedden megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum-hőmérsékleti rekord is kedden az előzetes adatok szerint. Az extrém hőség miatt Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál két-háromszor több üzemzavar jelentkezik a villamosenergia-hálózaton, ezért az E.ON Hungária Csoport megerősített készenléttel dolgozik, és a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztotta.

Szécsényben 42 Celsius-fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum-hőmérsékleti rekord is: Budapest XI. kerületében, Lágymányoson 41 fokot regisztráltak.

A HungaroMet ugyanakkor megjegyezte, a napnak még nincs vége, tovább melegedhet a levegő.

Az eddigi abszolút csúcsérték 41,9 fok volt, amit 2007. július 20-án mértek Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon regisztrálták: 40,7 fok volt Budapesten.

Jelezték azt is, hogy országszerte többfelé alakulnak ki csapadékgócok, amelyek hatására a hőmérséklet helyben visszaesik.

Az extrém hőség miatt megszaporodtak az áramszünetek

A tájékoztatás szerint a tartós hőhullám és a jelentősen megnövekedett villamosenergia-fogyasztás – elsősorban a klímaberendezések használata miatt – fokozott terhelést jelent a hálózati berendezések számára. A legtöbb meghibásodást a középfeszültségű kábelek és a transzformátorok túlterhelése okozza, amelyeket a magas környezeti hőmérséklet miatt nehezebb hűteni.

A legtöbb esetben néhány órán belül helyreállítják az áramszolgáltatást, ugyanakkor egyes meghibásodások elhárítása hosszabb időt is igénybe vehet. A társaság szakemberei folyamatosan figyelik a hálózat állapotát, szükség esetén pedig további hibaelhárító kapacitásokat vonnak be – írták.

A harmadfokú hőségriasztás idejére a vállalat a biztonságos üzemeltetéshez nem feltétlenül szükséges tervezett munkák jelentős részét átütemezte, a teljes szolgáltatási területén megerősített készenlétet és fokozott üzemirányítási felügyeletet rendelt el.

A társaság arra kéri ügyfeleit, hogy tudatos energiahasználattal segítsék a hálózat terhelésének csökkentését a hőség idején. Azt javasolják, hogy a nagy energiaigényű háztartási készülékeket lehetőség szerint 21 óra után vagy a kora reggeli órákban használják, 18 és 21 óra között mérsékeljék a légkondicionálók használatát, valamint lehetőség szerint kerüljék több nagy teljesítményű elektromos berendezés egyidejű működtetését.

A közlemény szerint a következő napokban várható lehűlés és a viharokkal érkező hidegfront szintén okozhat hálózati meghibásodásokat, ezért a vállalat erre az időszakra is megerősített készenléttel készül. Az ügyfeléktől azt kérik, hogy áramkimaradás esetén mielőbb jelentsék a hibát az E.ON hibabejelentő vonalán.

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