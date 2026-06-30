Radnai Márk: Nem tárgyalok a NER tagjaival

A politikus a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: senkinek nem adott felhatalmazást arra, hogy a nevében, a közösségük nevében vagy rá hivatkozva bárkivel egyeztessen.
„Ha valaki azt állítja, hogy engem képvisel, vagy arra hivatkozik, hogy velem egyeztetett, az egyszerűen nem mond igazat”
– szögezte le.
Radnai Márk a bejegyzésében felidézte, hogy hétfőn megjelent egy cikk, amely „azt próbálja sugallni”, mintha rajta vagy az édesapján keresztül „háttéralkukat lehetne kötni”.
„Valakiknek nagyon fontos, hogy összemossák a nevem a maffiával”
– fogalmazott.
Úgy folytatta: ezzel párhuzamosan több, egymástól független helyről is eljutott hozzá, hogy vannak, akik a nevére hivatkozva tárgyalnak a NER szereplőivel, befolyást vagy személyes előnyt próbálnak szerezni.
„Ezek nem véletlen egybeesések, ahogy az időzítésük sem az” – állapította meg.
A Tisza alelnöke közölte, régóta kap jelzéseket arról, hogy mi történik a háttérben. „Ha valaki azt hiszi, hogy ezek a szálak soha nem érnek össze… téved. Mindennek rendelt ideje van” – írta Radnai Márk.
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Kiemelt kép: Radnai Márk, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt alelnöke, megválasztott országgyűlési képviselő az új Országgyűlés alakuló ülésére érkezik az Országházban 2026. május 9-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)