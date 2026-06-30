Parlamenti vita: a kormány megszüntetné a Batthyány-Strattmann Alapítvány szerepét

Megkezdte a parlament a kötelező egészségbiztosítási törvény módosításának vitáját, amelynek értelmében a jövőben ismét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) bírálná el az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmeket. A kormány szerint a változtatás a betegek gyorsabb és kiszámíthatóbb ellátását szolgálja.

Porpáczy Krisztina, az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára előterjesztőként felszólalva azt mondta, hogy kevés olyan indítvány került a parlament elé, ami ennyire közvetlenül érinti a legsúlyosabb állapotú betegek mindennapjait. Hangsúlyozta, arról döntenek, hogy ezek az emberek időben hozzájuthatnak-e azokhoz a gyógyszerekhez és gyógyászati segédeszközökhöz, amelyek megmenthetik vagy meghosszabbíthatják az életüket.

A politikus kijelentette, hogy az egyedi méltányossági gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-támogatások rendszerének folyamatossága nem függhet intézményi bizonytalanságoktól, személyi változásoktól vagy működési zavaroktól.

A Batthyány-Strattmann László Alapítvány létrehozásáról az előző kormány döntött, de az elmúlt másfél év tapasztalatai alapján ez az intézményi modell nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket – jelentette ki az államtitkár. A mostani javaslat tehát nem egy működő rendszer megszüntetéséről, hanem egy olyan konstrukció kijavításáról szól, ami a gyakorlatban nem tudta teljesíteni azokat a feladatokat, amelyeknek az elvégzésére létrehozták – érvelt a felszólaló.

Az alapítvány problémáit sorolva Porpáczy Krisztina arról beszélt, hogy a működést visszatérő problémák kísérték, az alapítvány nem rendelkezett azokkal a finanszírozási eszközökkel és árkontroll-mechanizmusokkal, amelyekkel a NEAK igen, illetve a működés személyi döntésektől vált függővé. Az államtitkár továbbá a szakmai felelősségi és visszacsatolási rendszer hiányát is megemlítette.

A betegek érdekeit legjobban szolgáló, szakmailag megalapozott és pénzügyileg fenntartható rendszer hosszú távon leginkább a NEAK keretein belül biztosítható – hangoztatta. A bioetikus bevonása nem formális kiegészítés lesz, hanem zárt keretek között meghozott nehéz döntések felelős szakmai támogatást fogja jelenteni – tette hozzá.

A törvény egyetlen pácienstől sem von el jogosultságot, nem szűkíti az egyedi méltányosságok lehetőségét, és nem csökkenti a támogatások körét. Azért kell most dönteni, mert a betegek nem várhatnak – érvelt az államtitkár.

Vezérszónoki felszólalások

Nagy Márta, a Tisza vezérszónoka emlékeztetett, hogy korábban is szorgalmazták a méltányossági alapú gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-támogatás jelenlegi rendszerének felülvizsgálatát, igazságosabbá, átláthatóbbá tételét.

Felidézte: a Batthyány-Strattmann László Alapítványt a Fidesz-kormány hozta létre, hogy egyedi méltányossági támogatást nyújtson azoknak a betegeknek, akiknek olyan gyógyszeres kezelésre vagy nagy értékű gyógyászati segédeszközre van szükségük, ami szakmailag indokolt, de nem rendelkezik társadalombiztosítási támogatással. A kimondott cél az volt, hogy az alapítvány átvegye az ilyen támogatások kezelését, valójában azonban az állam „eltolta magától a feladatot”.

Az alapítvány működése nem volt problémamentes, kellő szakembergárda, kapcsolatrendszer és tárgyalási pozíció nélkül a gyógyszereket volt, hogy drágán szerezték be, és a lassú, kiszámíthatatlan működésre is sok panasz érkezett. Ráadásul, a kormányváltást követően az alapítvány kuratóriumának több tagja jelezte távozási szándékát, így reális veszéllyé vált, hogy ellehetetlenül a folyamatban lévő méltányossági kérelmek elbírálása.

Mindezek miatt úgy döntött a kabinet, hogy visszaállítja az állami felelősséget. A törvényjavaslat a méltányossági kérelmek elbírálását ismét a NEAK hatáskörébe helyezi, ahol rendelkezésre áll a szükséges szakmai apparátus, az átlátható döntéshozatali mechanizmus és az egységes felelősségi rendszer – mondta Nagy Márta.

Fidesz: Legyen civil kontroll a döntésben

Takács Péter, a Fidesz vezérszónoka szerint a javaslatról szóló vita valódi tétje, hogy a legösszetettebb méltányossági ügyekben továbbra is a szakmai és a társadalmi mérlegelés kap elsőbbséget, vagy a politika és a bürokrácia hozza meg a döntéseket. A kérdés, hogy megmaradnak-e azok a garanciák, amelyek miatt az Országgyűlés alig másfél évvel ezelőtt létrehozta a Batthyány-Strattmann László Alapítványt.

Jelezte, a másfél év nem volt elég, hogy az alapítvány tevékenysége felfusson, ugyanakkor ez nem indokolja az alapítvány megszüntetését. Meglátása szerint az alapítvány tevékenységének visszaszervezése a NEAK-hoz, vagyis egy korábbi állapot helyreállítására nem fogja megoldani a problémákat, amelyek orvoslására az alapítványt létrehozták.

A Tisza Párt az alapítvány létrejöttétől kezdve politikai támadások célpontjává tette ezt az intézményt, és kétségbe vonta annak a létjogosultságát. Most pedig ugyanez a politikai kampány célba ér, amikor kormányra kerülve nem kijavítják a rendszert, hanem egyszerűen megszüntetik – vélekedett.

Meglátása szerint azért volt szükség a törvényjavaslatra, mert a Tisza Párt felelőtlen kommunikációval elérte, hogy az alapítvány kurátorai a választás után „nem kértek a boszorkányüldözésből, és lemondtak”.

Javasolta, hogy ha a döntés-előkészítő munkát a NEAK végzi is, a döntésbe vonjon be valamilyen civil kontrollt a kormány. Ugyancsak fontosnak nevezte a KDNP módosító javaslatát, annak rögzítését a jogszabályban, hogy a méltányossági támogatások biztosítására fordítható, a költségvetésben rendelkezésre álló összeg a jövőben se lehessen alacsonyabb a 2026-os évre megítéltnél.

Kiemelt kép forrása: MTI/Hegedüs Róbert