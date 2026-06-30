Minisztériumi kirúgások és a Semmelweis-nap is napirendre került az Országgyűlésben

A minisztériumi kirúgásokról és a szerdai Semmelweis-napról is beszéltek a képviselők kedden napirend előtt az Országgyűlésben; a parlament arról is döntött, hogy a Házbizottság megvizsgálja a személyes érintettség okán jelzett felszólalások rendjét.

Panyi Miklós (Fidesz) felszólalását azzal kezdte, hogy a Tisza szeretetországot hirdet, miközben az önkényt építi. Felhozta egy 29 éves köztisztviselő példáját, akit a kormányváltást követően felrendeltek a miniszteri kabinetbe, de ő nem akart ott dolgozni, ezért a minisztertől fejmosást kapott, kirúgással fenyegette és azzal vádolták, hogy még mindig a pedofil bűnelkövetőek védi. Szerinte számos volt kollégája számol be arról, hogy fenyegetéseket kapnak.

Kitért a minisztériumi kirúgásokra, illetve arra is, hogy ez a stílus az önkormányzati rendszerben is megjelenik: tiszás képviselők kistelepülések polgármestereit helyezik nyomás alá.

Beszélt a gyermekvédelemből megszökött és Budapesten az utcán élő 11 éves kisfiú ügyéről. Azt tudakolta, ki az a rejtélyes, tiszás aktivista pár, aki ezt a kisfiút „leszállította” propagandainterjú céljából a Tiszának.

Magyar Péter miniszterelnök felszólalását azzal kezdte, elintézhetné a képviselő felszólalását azzal, hogy „ön egy hazug tróger”, de ki is egészíthetné egy hosszabb mondatra: „ön egy hazug, embertelen tróger”.

A kormányfő szerint az ellenzéki politikus a leépítések kapcsán azt írta le, mit tett a Fidesz 2010-ben, amikor még a takarítókat is kirúgták a minisztériumokból. Ilyenek nálunk nem történnek, a képviselő által előadott mese hazugság – jelentette ki.

Szólt arról, hogy a minisztériumok fizetési listáján 50-100 fő szerepelt, akik családtagok és mindenféle munkavégzés nélkül kaptak fizetést, „önök közpénztolvajok”. Szerinte a miniszteri kabinetekben dolgozó politikai kinevezettek önként állnak fel. Ez nem önkény – hangoztatta. Beszélt arról, hogy a Fidesz-KDNP emberei vannak az önkormányzatokban, az ő fizetésük emelkedett volna 20-40 százalékkal. Biztosan fáj néhány embernek, főleg a megyei közgyűlésekben, ahol semmilyen érdemi munka nem folyik, hogy háromról másfél millió forintra csökken a fizetése – közölte.

Magyar Péter a 11 éves kisfiú ügyéről azt mondta, a volt kormánypártok otthagyták volna az utcán, mint ahogy végignézték azt is, hogy a kisfiú és sorstársai az utcán vannak és bűnözők karmába kerülnek.

Németh Csilla (Tisza) arra hívta fel a figyelmet, hogy szerdán lesz a Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja. Azt mondta, a magyar egészségügy egykor világszínvonalú ellátást biztosított minden magyarnak, de a rendszert mára az előző kormány álságos munkája a szakadék szélére taszította, mert ez a terület nem volt politikai prioritás, ahogy az oktatás, az infrastruktúra fejlesztése és a szociális ágazat sem.

Közölte: Látlelet 2026 néven országos állapotfelmérést indítanak, első körben az egészségügyről, hogy minden választókerületben tisztán lássák az előző kormányok által elhanyagolt területeket.

Köszönetet mondva az egészségügyi dolgozóknak azt mondta, a betegellátás egy igazi csapatmunka, a csapat minden tagja fontos fogaskereke a gyógyításnak.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szégyennek nevezte, hogy Semmelweis Ignác országában az egyik legrosszabbak az ismert kórházi fertőzési adatok Európában,

miközben egy betegre vetítve fele annyi fertőtlenítő fogy el az egészségügyi intézményekben, mint a fejlett egészségüggyel rendelkező országokban. Ezen javítani kell – hangsúlyozta, úgy folytatva, itt az ideje, hogy az egészségügyi dolgozók megkapják azt a megbecsülést, amit megérdemelnek.

Ígéretet tett arra, azon fognak dolgozni, hogy a magyar egészségügy újra a világ élvonalába tartozzon. Hozzátette, a munkát megkezdték, az egészségügyi adatok mérését, validálását és publikálását megerősítik, beleértve a kórházi fertőzések kimutatását is. Úgy látta, a helyzeten csak akkor tudnak javítani, ha látják a valóságot.

Magyar Péter miniszterelnök javaslatára és Forsthoffer Ágnes házelnök kérésére az Országgyűlés többsége kézfelemeléssel döntött arról, hogy a házbizottság vizsgálja meg a személyes érintettséget illető felszólalások mikéntjét.

A napirend előtti felszólalások után ugyanis Latorcai Csaba, KDNP-s valamint Balla György és Panyi Miklós fideszes képviselők is személyes érintettség okán kértek szót: Latorcai Csaba azért, mert Magyar Péter farizeusnak nevezte, Panyi Miklós arra reagált, hogy a miniszterelnök „hazug trógernek” nevezte, Balla György pedig visszautasította, hogy képviselőik családtagjai munka nélkül jutottak volna jövedelemhez az államtól. Latorcai Csaba felszólalásában azzal vádolta Magyar Pétert, hogy „megpróbálta ellopni a családtámogatást” a Balatonhenyén épített háza kapcsán.

Magyar Péter miniszterelnök – aki szintén személyes érintettség okán kapott szót – a három ellenzéki képviselő szavait úgy értékelte: azok nem személyes érintettség alapú felszólalások voltak, ezért azt kérte a Tisza frakcióvezetőjétől, hogy hívja össze a házbizottságot és ebben az ügyben „egyszer és mindenkorra” tegyenek rendet. A házelnök ezt ügyrendi javaslatként értékelte, így dönthetett a parlament arról, hogy a házbizottság vizsgálja meg a kérdést.

A balatonhenyei házzal kapcsolatban Magyar Péter kijelentette: Latorcai Csaba valójában volt feleségét, a korábbi igazságügy-minisztert, Varga Juditot vádolta csalással és hazugsággal.

Emlékeztetett: volt feleségével azt tervezték, hogy Balatonhenyén élnek majd 2018-tól, de visszafizették a támogatást kamatokkal együtt, miután Gulyás Gergely (Fidesz) volt miniszter Varga Juditot államtitkárnak kérte fel.

Kapcsolódó tartalom A vízhiányról és a kárpátaljai magyarok kényszersorozásáról is szó volt kedden az Országgyűlésben Magyar Péter szerint négyezer milliárd forint hiányzik a magyar víziközmű-rendszerből.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 30-án. Mögötte Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)