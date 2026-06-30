Melléthei-Barna Márton: A házbizottság vizsgálhatja, hogy jogszerűen vették-e el a szót Magyar Pétertől

A Tisza-frakcióban érdemi vita volt az országgyűlési képviselői mandátum hosszának maximálását illetően, és az az egyértelmű többségi álláspont alakult ki, hogy a képviselői ciklusok számát korlátozni szükséges – közölte Melléthei-Barna Márton, a Tisza frakcióvezető-helyettese a keddi sajtótájékoztatón.

Melléthei-Barna Márton kérdésre válaszolva közölte: a Tisza-frakció többségi véleménye, hogy a képviselőcsoport szeretné megszavazni ezt a rendelkezést, amelynek célja a politikai megújulás kikényszerítése.

Arra a kérdésre, hogy a 12 vagy a 8 éves korlátozást támogatják-e, azt válaszolta: általában a korlátozás támogatásáról szavaztak a frakcióban, nem annak hosszáról.

Ezt technikai kérdésnek nevezte. Jelezte, a javaslatról jelenleg társadalmi egyeztetés zajlik, várják a végső álláspontot, a kormány előterjesztését az ügyben, de azt valószínűsítette, hogy ez a rendelkezés bele fog kerülni az alaptörvény módosításáról szóló előterjesztésbe.

„A házbizottság ülésén tisztázzák majd azt a hétfői esetet, amikor Forsthoffer Ágnes házelnök egy interpellációra adott válasz közben megvonta a szót Magyar Péter miniszterelnöktől”

– mondta Melléthei-Barna Márton egy másik kérdésre válaszolva.

Hozzátette: tiszteletben kell tartani, hogy az ülést vezető elnöknek nagyfokú szabadsága van az ülés vezetésében, ugyanakkor jogászi véleménye szerint ebben az ügyben a miniszterelnöknek van igaza. A házszabályban nincs lehetőség, hogy a tárgytól való eltérés miatt elvegyék a szót, az országgyűlésről szóló törvénynek van olyan rendelkezése, amely általánosságban a képviselőtől tudja megvonni a szót, a minisztertől, miniszterelnöktől nem – tette hozzá.

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Kiemelt kép: Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt frakcióvezető-helyettese (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)