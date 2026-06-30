Magyar Péter: Csak a legszükségesebb célokra használjuk a vezetékes ivóvizet

Magyar Péter miniszterelnök kedd esti Facebook-üzenetében arra kért mindenkit, hogy a következő napokban csak a legszükségesebb célokra használja a vezetékes ivóvizet.

A kormányfő jelezte, Magyarországon kedden megdőlt a melegrekord: Szécsényben 42 Celsius-fokot mértek, az ország nagy részén pedig a hőmérséklet meghaladta 40 fokot, ezért továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A kormány és a védelmi igazgatási hivatal folyamatosan kapcsolatban áll a védekezésben részt vevő szervezetekkel és hatóságokkal – tette hozzá.

Megjegyezte, hogy órákon belül érkezhet egy kisebb enyhülés.

Felidézte:

az elmúlt két napban arra kérték az embereket, hogy a drámai hőség miatt takarékoskodjanak a vízzel. Magyar Péter megköszönte az összefogást és a takarékoskodást.

Szólt arról is, hogy a Dunamenti Regionális Vízmű teljes szolgáltatási területén, Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom megye 120 településén harmadfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Egyes településrészeken a vízellátás korlátozását is elrendelhetik a szolgálatók, hogy ezzel a megőrizzék a rendszer működőképességét.

Több településen intézkedéseket hoztak a vízellátás biztosítására csőtörések és gerincvezeték-hibák miatt. Decsen mintegy 3700 ember ellátását kellett megszervezni, Boldogasszonyfán és Szentlászlón vízszállító kocsikkal biztosították az ivóvizet, Szadára újabb 20 ezer tasakos ivóvizet szállított ki a honvédség – ismertette a miniszterelnök.

Üröm térségében a tárolók vízszintje lassan emelkedik, de csak akkor stabilizálható a helyzet, ha a következő napokban mindenki felelősen használja a vezetékes ivóvizet – hívta fel a figyelmet Magyar Péter, és nyomatékosan arra kért mindenkit, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót, halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, ami néhány napot várhat.

Minden rendelkezésünkre álló eszközt bevetünk, de az alapellátás csak a magyarok összefogásával biztosítható

– hangsúlyozta.

A közlekedésről Magyar Péter elmondta, 22 vasútvonalon és 3 HÉV-vonalon van érvényben sebességkorlátozás, és 24 Stadler vonat vált üzemképtelenné, mivel ezek működését legfeljebb 35 fokos üzemi hőmérsékletre tervezték, míg a régebbi szerelvények közül több jobban bírja ezt a szélsőséges meleget.

A MÁV folyamatosan egyeztet a Stadlerrel, hogy műszaki megoldást találjanak a problémára – mondta. A kieső járművek pótlását igyekeznek biztosítani más szerelvényekkel vagy pótlóbuszokkal.

A kormányfő külön megköszönte a tűzoltók, a vízügyi szakemberek, a honvédek, a katasztrófavédelem a mentők, a rendőrök, az önkormányzati dolgozók és civilek emberfeltetti munkáját.

Magyar Péter arra kérte a hűtött helyiségeket üzemelőket, a templomokat és a közintézményeket, hogy továbbra is maradjanak nyitva, menedéket és felfrissülést kínálva a soha nem látott forróságban. Továbbá azzal a kéréssel fordult a bevásárlóközpontok, éttermek és üzletek felé, hogy mindenkit kínáljanak meg friss vízzel, és biztosítsanak felfrissülési lehetőséget.

„Kérek mindenkit, hogy mutassuk meg, mekkora ereje van a nemzeti összefogásnak. Ha mindannyian felelősen használjuk a vizet, akkor együtt meg tudjuk védeni az ivóvízellátást, és át tudjuk vészelni ezeket a rendkívüli napokat. Kérem, hogy továbbra is figyeljünk egymásra, figyeljünk a gyermekekre, a betegekre, idősekre és az utcán élőkre” – mondta Magyar Péter.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)