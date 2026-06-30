Közös megállapodást írtak alá a visegrádi országok Tatán

A visegrádi országok (V4) parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő hétéves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről – mondta el Sopov Ildikó a dokumentum aláírása után kedden Tatán.

Az Országgyűlés európai ügyek bizottságának elnöke hozzátette, a magyar V4-es elnökség utolsó napján aláírt dokumentumban a tagállamok elfogadtak egy minimum-feltételrendszert, mely a közös érdekeket tükrözi. Ebben szerepel az agrárpolitika, a kohéziós politika és a versenyképesség megerősítése.

Hajdu Márton, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke elmondta, tárgyaltak az EU biztonságának megvédéséről, és a V4-országok egyetértettek abban, hogy

meg kell védenünk az Európai Unió külső határait,

melyek a legtöbb esetben a NATO külső határait is jelentik.

Hozzátette, a felek egyetértettek abban is, hogy

az EU bővítése igazságos legyen, azaz a bővítéssel az egyes tagjelölt országok eredményei alapján kell előre haladni,

és ne forduljon elő, hogy egy tagjelölt állam várjon a másikra.

A bizottság elnöke kiemelte, fontosnak tartják, hogy a választók minden visegrádi országban jobban magukénak érezzék az együttműködést, ezért szeretnék növelni a kulturális, az ifjúsági és a civil társadalom kapcsolódási lehetőségeit.

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Kiemelt kép: Csoportkép a visegrádi országok (V4) parlamentjei külügyi és európai ügyek bizottsági elnökeinek találkozóján a tatai Kristály Imperial Hotel és Pálma Rendezvényházban 2026 június 30-án (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán )