Kármán András felmentette a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját

Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán jelentette be, hogy keddi hatállyal felmentette a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Guller Zoltánt.

A Szerencsejáték Zrt. vezetését a helyettesítési rend szerint – átmenetileg – a gazdasági igazgató, Pozsgai Balázs Attila látja el – írta.

Guller Zoltán 2025. március 5. óta töltötte be a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatói posztját. Kinevezésekor megtartotta a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatóságának elnöki posztját is.

A Szerencsejáték Zrt. május végi közlése szerint a társaság 2025-ben 1311 milliárd forint nettó értékesítési árbevételt ért el, 6,1 százalékkal többet az előző évinél, a nyereményekkel csökkentett tiszta játékbevétele 2,1 százalékkal 312 milliárd forintra emelkedett.

Az adózott eredmény ugyanebben az időszakban 49,1 milliárd forintra csökkent a 2024-es 50,3 milliárd forintról.

A társaság tavaly rekordösszegű, 247,8 milliárd forintot fizetett a költségvetésbe adók, járulékok, díjak, valamint az egyszeri 100 milliárd forint osztalékfizetés formájában.

A játékosoknak naponta átlagosan 2,73 milliárd, összességben közel ezermilliárd forint nyereményt fizettek ki tavaly, ami 7 százalékkal több, mint 2024-ben.

Kiemelt kép: Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 16-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)