Karácsony Gergely bejelentette, stabil Budapest vízellátása

„Budapest vízellátása stabil, a főváros jelenleg is jelentős mennyiségben segíti ki a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket” – közölte Karácsony Gergely főpolgármester kedden a Facebook-oldalán.

A főpolgármester azt írta, hogy a rendkívüli aszály és vízhiány újra és újra felhívja a figyelmet a víz fontosságára. „Ehhez képest minden évben sok millió köbméter vizet veszítünk a tragikus állapotban lévő vízcsöveink miatt, ami egyenes következménye a Fidesz demagóg rezsipolitikájának” – fogalmazott.

Karácsony Gergely a vízellátásért való önkormányzati felelősségre tekintettel azt kéri az új kormánytól, hogy a fővárosnak legyen lehetősége a vízdíjak meghatározására. „Égbekiáltó botrány, hogy van, aki az úszómedencéjét tölti fel közpénzből támogatott vízzel, másnak meg egy csepp ivóvíz sem jut, a nyári negyven fokban. Mi felnőttként kezeljük a választókat, akikkel meg lehet beszélni, hogy a tizenhárom éve változatlan vízdíjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de például külön díjat felszámolni az úszómedencék után” – írta a főpolgármester, aki azzal zárta bejegyzését: „vessünk már véget a Fidesz rezsihazugságának!.”

Magyar Péter miniszterelnök kedden az Országgyűlésben napirend előtti felszólalásban elmondta, hogy a kormány átfogó programot indít a víziközmű-hálózat megújítására, hogy megszüntesse azt „az elfogadhatatlan állapotot”, amelyben jelenleg minden negyedik-ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. Mint mondta, rendbe teszik a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessenek, országos vízmegtartási programot indítanak, fejlesztik az öntözési rendszereket és felkészítik a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester Súlyos árat fizetünk az alacsony vízdíjért – Budapest javaslatai a kormánynak címmel sajtótájékoztatót tart a Városháza parkban 2026. június 19-én. (Fotó: MTI/Purger Tamás)