Forrósodik a Balaton: Keszthelynél már csaknem 33 fokos volt a víz

A tihanyi kutatók a vízügy mérőplatformjainak adatai alapján ismertették, hogy a meleg réteg észrevehetően mélyebbre hatol a Balaton vízoszlopában, mint a múlt héten. A hétfő délután mért átlag felszíni vízhőmérsékletek Keszthelyen 32,3, Szigligeten 32,1, Balatonszemesen 31,8 és Siófokon 31,7 fok volt.
A pillanatnyi maximumok a vízoszlop felső 5 centiméteres rétegében Keszthelynél volt a legmagasabb
– írták.
Kitértek arra is, hogy Szigligetnél nagyon hangsúlyossá vált a hőmérsékleti rétegződés a vízben. Egy kifejezetten meleg sáv alakult ki a felszíntől egy méterig terjedő mélységben, a körülbelül másfél méter alatti, „hűvösebb” vízréteg felett.
A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen partközeli sávokban és a strandok bejáróinál a víz hőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet a Balaton északi és déli oldalán is.
Egyelőre fokozott algásodás a tóban nem tapasztalható, azonban a vízoszlopot és az üledéket is érintő szokatlanul magas vízhőmérsékletek, valamint a kialakuló hőrétegződés nagyon meghatározzák majd a tó vízminőségét és működését a nyár következő időszakában
– hívták a fel a figyelmet a tihanyi intézet kutatói.
A siófoki meteorológiai obszervatórium előtti vízterületen lévő műszer mérései szerint hétfőn 29,5 Celsius-fokot is elérte Balaton vizének hőmérséklete egy méter mélységben – az obszervatórium vezetője, Horváth Ákos közlése szerint.
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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)