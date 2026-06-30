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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Fidesz: Tisztítótűz helyett tiszás önégetés

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.30. 21:39

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Orbán Viktor azért járt március 5-én a Terrorelhárítási Központ (TEK) központjában, mert a közel-keleti háborús helyzet fokozódása miatt összehívta a Terrorellenes Koordinációs Bizottságot, vagyis a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit – közölte az aranykonvojügy fejleményei kapcsán a Fidesz kommunikációs igazgatója kedd este az MTI-vel.

Havasi Bertalan a Tisztítótűz helyett tiszás önégetés című közleményében hozzátette: a bizottság ülésének célja a terrorfenyegetettség szintjének emelése volt.

„Erről részletesen beszámoltunk Orbán Viktor Facebook-oldalán” – írta.

Tájékoztatása szerint

Orbán Viktor és Hajdu János a miniszterelnök személyi védelmével kapcsolatos kérdésekről rendszeresen egyeztettek egymással, hiszen a miniszterelnök személyi védelmét a TEK biztosította.

„Folyamatban lévő büntetőügyekkel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök nem adhatott és nem is adott semmilyen utasítást – ellentétben utódjával, Magyar Péterrel, aki a nyilvánosság előtt kézivezérli a nyomozó hatóságokat” – fogalmazott a kommunikációs igazgató.

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Kiemelt kép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

FideszTisza Párt Hajdu János TEK

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