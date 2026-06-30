Fidesz: Tisztítótűz helyett tiszás önégetés

Orbán Viktor azért járt március 5-én a Terrorelhárítási Központ (TEK) központjában, mert a közel-keleti háborús helyzet fokozódása miatt összehívta a Terrorellenes Koordinációs Bizottságot, vagyis a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit – közölte az aranykonvojügy fejleményei kapcsán a Fidesz kommunikációs igazgatója kedd este az MTI-vel.

Havasi Bertalan a Tisztítótűz helyett tiszás önégetés című közleményében hozzátette: a bizottság ülésének célja a terrorfenyegetettség szintjének emelése volt. „Erről részletesen beszámoltunk Orbán Viktor Facebook-oldalán” – írta. Tájékoztatása szerint Orbán Viktor és Hajdu János a miniszterelnök személyi védelmével kapcsolatos kérdésekről rendszeresen egyeztettek egymással, hiszen a miniszterelnök személyi védelmét a TEK biztosította. „Folyamatban lévő büntetőügyekkel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök nem adhatott és nem is adott semmilyen utasítást – ellentétben utódjával, Magyar Péterrel, aki a nyilvánosság előtt kézivezérli a nyomozó hatóságokat” – fogalmazott a kommunikációs igazgató. Kapcsolódó tartalom Aranykonvoj – A TEK volt vezetőjét gyanúsítottként hallgatták ki Kiemelt kép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Illyés Tibor)