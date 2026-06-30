Első fokozatú, sárga riasztás van érvényben zivatarok kialakulásának esélye miatt

Edelényre úgynevezett hőzivatar, Debrecenre és környékére vihar csapott le kedden – közölték a legfrissebb kormányzati gyorsjelentésben. Az extrém hőség miatt több üzemzavar jelentkezik a villamosenergia-hálózaton, Kecskeméten például négyezer fogyasztói helyen nincs áram.

A kormany.hu/hoseg oldalon elérhető gyorsjelentésben emlékeztettek arra, hogy kedden megdőlt a hőmérsékleti abszolút rekord: Budepesten 41, Szécsényben 42 Celsius-fokot mértek.

Első fokozatú, sárga riasztás van érvényben zivatarok kialakulásának (villámlás, szélerősödés, jégeső) esélye miatt a fővárosban, Baranyában, Veszprém megyében és a Dunától keletre eső megyékben. Főleg a keleti országrészen van csapadék. Edelényre hőzivatar csapott le, Debrecenben és környékén a vihar következtében tetőszerkezetek sérültek meg és fák dőltek ki – ismertették.

Túlhevülés miatt 13 esetben volt szükség betegellátásra.

Az összegzés szerint

jelenleg 22 vasútvonalon és 3 HÉV-vonalon van érvényben sebességkorlátozás. Az extrém hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, ezért a délutáni és esti S36-os, Z30-as, S40-es és Z42-es vonatok kimaradtak.

A Komárom-Esztergom megyei Szomor településen nyomáscsökkenés és átmeneti vízhiány alakult ki. A község felső részén száz fogyasztói helyen szünetelt az ivóvíz-szolgáltatás.

Kitértek arra, hogy Szadán a felső zónai víztároló medence továbbra is üres, a vízhiány a Veresegyházra is átnyúló területtel együtt mintegy 3500 lakost érint. A regionális medence kedvezőbb töltöttsége (jelenleg 88 százalék) miatt kedd délelőtt óvatosan megkezdték egy szivattyúval a felső zónai medence töltését – egyes utcákban már megjelent a víz, itt a fogyasztás is megkezdődött. Várhatóan a szerda reggeli csúcsidőszakra a teljes zónában helyreáll a szolgáltatás. A térség többi településén a medenceszintek kielégítőek, vízhiány nem volt.

A Fejér megyei Alcsútdoboz, Felcsút, Mány és Tabajd településeken az ivóvízellátás biztosítása érdekében a Magyar Honvédség 7 ezer tasak vizet szállított ki és egy vízszállító gépjárművet biztosított a Fejérvíz Zrt. részére.

Kecskeméten az elektromos hálózat túlterhelése miatt négyezer fogyasztói helyen nincs szolgáltatás, a trafó helyreállítását megkezdték. Az extrém hőség miatt több üzemzavar jelentkezik a villamosenergia-hálózaton – jelezték, hozzátéve: a legtöbb meghibásodást a középfeszültségű kábelek és a transzformátorok túlterhelése okozza, amelyeket a magas környezeti hőmérséklet miatt nehezebb hűteni.

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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/H. Szabó Sándor)