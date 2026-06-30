Dömötör Csaba: Magyar Péter félre akarta vezetni a magyarokat, de a saját kormánya lebuktatta

A heves belpolitikai és uniós vita az Európai Parlament azon döntése nyomán robbant ki, amely az új génszerkesztési eljárások szabályozásának lazításáról szólt. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a nyilatkozataiban élesen kritizálta a Tisza Pártot, amiért EP-képviselői támogatták azokat a jelentéseket, amelyek utat nyitnak az új génmódosított technológiák előtt.

Magyar újságíróknak nyilatkozva Dömötör Csaba kijelentette: a Tisza Párt EP-képviselői a legutóbbi strasbourgi plenáris ülésen megszavazták azt a javaslatot, amely korlátlan teret enged azoknak az új génmódosítási eljárásoknak, amelyeket génszerkesztésnek hívnak. Magyar Péter félre akarta vezetni a magyarokat, de a saját kormánya buktatta le: a génmódosítási javaslat ügyében a saját államtitkára cáfolja – jelentette ki a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője Brüsszelben kedden.

Elmondta, hogy a javaslat értelmében a tagállamoknak nem lesz lehetőségük a tiltásra, és az érintett élelmiszereken még csak fel sem kell tüntetni, hogy előállításuk során génszerkesztési eljárást alkalmaztak. A magyar kormányfő azt állította, hogy a génszerkesztés nem jelent génmódosítást, és az ilyen eljárásokra nagy szükség van. Ezzel szemben az államtitkára, Kőrösi Levente korábbi felszólalásaiban megerősítette, hogy génmódosításról van szó, és az eljárás súlyos kockázatokat hordoz.

Dömötör elmondta: Kőrösi Leventét nemrég nevezték ki a környezetvédelmi minisztérium államtitkárává, aki korábban az Országgyűlésben és több nyilvános előadásban is ismertette a génszerkesztéssel kapcsolatos álláspontját: egyebek között azt is, hogy miért ellenzi.

Kifejtette: Kőrösi Levente egy előadásában megerősítette, hogy

a génszerkesztett növények géntechnológiával módosított növények, tehát génmódosításról van szó.

Az Országgyűlésben elmondott felszólalásában arra is kitért, hogy az Európai Bíróság döntött korábban arról, hogy az új génkezelési technikákkal előállított növényeket, a technikákat és az eredményüket is GMO-nak kell tekinteni. Azzal kapcsolatban, hogy miért ellenzi a génszerkesztési eljárásokat és az új szabályozást, Kőrösi Levente mindenekelőtt azt mondta, hogy elveszik a nemzeti önrendelkezés lehetőségét a tagországoktól. Itt arra utalt, hogy

a tagállamok mostantól kezdve nem tudják tiltani a génszerkesztéssel előállított növények termesztését

– magyarázta Dömötör. Szavai szerint Kőrösi hiányolta továbbá a kockázatértékelést, ami – mint a fideszes politikus kifejtette – azt jelenti, hogy nem tudni még, hogy ezeknek az új eljárásoknak melyek lesznek az egészségügyi következményei. Kőrösi Dömötör szerint világosan beszélt a címkézési és jelölési követelmények hiányáról is, amellyel arra utalt, hogy a boltok polcain nem kell majd jelölni a csomagolásokon, hogy génszerkesztés által érintett élelmiszerekről van-e szó.

A fideszes politikus közölte: Kőrösi Levente azt is említette, hogy ezek az eljárások nem szándékolt változásokat is eredményezhetnek a genomban. Világosan beszélt arról is, hogy a nagy cégek az új szabályozással szabadalmaztathatják majd a vetőmagokat, miközben a hagyományos nemesítéssel termesztett növényeket nem lehet szabadalmaztatni. Ennek az lesz a következménye, hogy

a nagy nemzetközi vállalatok kiszoríthatják a kisebbeket a piacról, ahogy kiszoríthatják a biogazdaságokat is

– hívta fel a figyelmet a politikus.

„Vessük ezt össze ezt azzal, hogy Magyar Péter folyamatosan a biogazdálkodásról beszélt a kampányban” – fogalmazott.

Dömötör szerint a Tisza-kormány jelenlegi államtitkára korábban azt is elmondta, hogy a génszerkesztési gyakorlat ellentétes az alaptörvény rendelkezéseivel.

Amikor Kőrösi Levente erről beszélt, akkor az uniós tárgyalások még folyamatban voltak. Azóta az eljárás lezárult, és a génszerkesztésre vonatkozó uniós javaslatot elfogadták, a Tisza EP-képviselői pedig megszavazták – hívta fel a figyelmet.

„A Tisza képviselői szavazatukkal teret engednek a GMO-nak Magyarországon is. Mindezt úgy, hogy a magyar családok még csak azt sem tudják majd, hogy génszerkesztett élelmiszer kerül az asztalukra”

– fogalmazott.

Amikor pedig a kormányfő ezzel kapcsolatban kérdést kap, akkor az egészet letagadja, mondván, ez nem is génmódosítás. Mindezt úgy, hogy a saját környezetvédelmi államtitkára is több alkalommal megerősítette, hogy génmódosításról van szó, súlyos kockázatokkal – monda Dömötör. Így néz ki a gyakorlatban az, amikor csak egy pici szuverenitásról kell lemondani: áradhat a GMO – jelentette ki.

„Ezek után van egy lényegi kérdésünk Magyar Péterhez: ki kérte tőle, hogy a képviselői, a tiszás EP-képviselők megszavazzák a GMO-szabályozást. Erre várjuk a választ, de nem csak mi, hanem a gazdálkodók, a civil szervezetek és a környezetvédő szervezetek is” – tette hozzá nyilatkozatában a Fidesz politikusa.

Kiemelt kép forrása: MTI