Budapesti Fidesz: Karácsony Gergely adja fel vízdíjemelési terveit

Vízdíjemelési terveinek feladására szólította fel a főpolgármestert a Fidesz budapesti szervezete kedden közleményben.

A Fidesz budapesti szervezete Karácsony Gergely keddi Facebook-bejegyzésére reagálva azt írta: a főpolgármester a vízdíjak megemelésére készül és meg akarja szüntetni a családokat védő rezsicsökkentést. „Karácsony Gergely a rezsivédelmi politikát demagógnak nevezi, sőt rezsihazugságról beszél.”

„De a valóság az, hogy a nemzeti kormány rezsipolitikájával a családokat védte, és a családok rezsikiadásait elviselhető szinten tartotta”

– fogalmaztak. A Fidesz budapesti szervezete kiemelte: minden olyan döntést támogat, amely jó a budapestieknek, és mindent ellenezni fog, ami nem. A vízdíj emelése nem a budapestiek érdekeit szolgálja – írták.

Felszólították Karácsony Gergelyt, hogy„ a nemzeti kormány rezsivédelmi politikáját folytassa, és adja fel vízdíjemelési terveit!”

Karácsony Gergely azt írta: „Ha már a mi felelősségünk, hogy legyen víz, akkor legyen a mi lehetőségünk, hogy meghatározzuk a vízdíjakat.”

„Égbekiáltó botrány, hogy van, aki az úszómedencéjét tölti fel közpénzből támogatott vízzel, másnak meg egy csepp ivóvíz sem jut a nyári negyven fokban. Mi felnőttként kezeljük a választókat, akikkel meg lehet beszélni, hogy a tizenhárom éve változatlan vízdíjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de például külön díjat felszámolni az úszómedencék után” – fogalmazott bejegyzésében a főpolgármester, aki azzal zárta bejegyzését: „Vessünk már véget a Fidesz rezsihazugságának!”

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)