Átláthatóbb gyógyszertámogatást ígér a kormány, a NEAK-hoz kerülhetnek a döntések

A parlament kedden utolsó napirendi pontként megkezdte a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításának általános vitáját. A javaslat alapján a jövőben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) venné át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány-Strattmann László Alapítvány feladatait. Ezt követően a napirend utáni felszólalásokkal zárta munkáját és a heti ülésezést az Országgyűlés.

A KDNP abban az esetben tudja jó szívvel támogatni a törvényjavaslatot, ha elkülönítetten kezelt állami pénzalapból finanszírozzák ezeket a célokat – közölte Nacsa Lőrinc, a párt képviselőcsoportjának vezérszónoka, aki arra is emlékeztetett, hogy az elmúlt egy évtizedben mintegy tízszeresére emelkedett az e területre fordított forrás.

Hangsúlyozta: átlátható döntésfolyamatban kell határozni betegségről, egészségről, pénzről, hozzátéve, olyan, az egészségbiztosítás által nem támogatott termékek beszerzéséről van szó, amelyek megvétele meghaladja az állami intézményrendszer és a páciensek, családjaik lehetőségeit.

A képviselő jelezte: annak érdekében nyújtott be módosító javaslatot, hogy ne lehessen csökkenteni az e célra szánt költségvetési forrást, majd felvetette, legyen felülről nyitott vagy éves szinten inflációval növelt keret ebben a kasszában.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az elhangzottakra reagálva kiemelte: jog- és ellátásbiztonságot kívánnak teremteni egy olyan területen, ahol egy rossz formában létrehozott, majd nem fejlesztett rendszer hoz jelenleg döntéseket. Közlése szerint a struktúrában jó szándékú kurátorok dolgoznak, akik kiégtek, ráadásul alapjában véve senki nem tudta, hogy miért hozták létre ezt az alapítványt.

Nem forráskivonást akarunk, véletlenül sem; a forrásokat sokkal hatékonyabban szeretnénk elkölteni – jelentette ki Hegedűs Zsolt, a területre fordított összeg emelését és a döntéshozatal civil kontrolljának megteremtését ígérve.

A miniszter nagyon összetett bioetikai feladatnak nevezte a célra rendelkezésre álló források elosztását, mondván, nehéz eldönteni, hogy egy-két embert mentsenek meg, vagy tíz páciens életminőségét javítsák.

A jelenlegi döntéshozatali rendszerrel kapcsolatban pártjához eljutott panaszokat sorolta felszólalásában Szabadi István, a Mi Hazánk vezérszónoka. Közlése szerint hónapok óta akadozik a kérelmek elbírálása, az elutasító döntések jó részét ráadásul indoklással sem látták el, így azokkal szemben fellebbezni sem lehetett.

Hozzátette: komoly gondot okoz, hogy a határozott időre megadott támogatások kifutása után ismét pályázni kellett a lassan és nehezen átláthatóan működő rendszerben, miközben nem volt egyértelmű, milyen szempontok alapján bírálják el a kérelmeket.

Szabadi István annak fontosságát hangsúlyozta, hogy az egészségbiztosítás érvényesítse alkupozícióját a gyógyszerbeszerzések során, lenyomva így az árakat, majd felvetette, hogy a jövőben a döntéshozatali testületben gyógyszerész is kapjon helyet.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter úgy reagált, hogy az alapítvány nem volt alkupozícióban, és sokszor drágábban tudta csak beszerezni a gyógyszereket, mint a NEAK. A különböző üzleti, technológiai értékeléseket jobban fogják alkalmazni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél – közölte.

Az alapítványt nem akarják beszántani, megtartják, arra szeretnék használni, hogy transzparensen, átláthatóan, államilag ellenőrizve megvalósulhassanak például társadalmi adakozások – jelezte.

Juhász Áron (Tisza) arról beszélt, hogy a törvénymódosítási javaslat közvetlenül érinti számos magyar páciens mindennapi életét, és célja, hogy a méltányossági alapú támogatási rendszer átláthatóbbá, gyorsabbá és kiszámíthatóbbá váljon. Az alapítvány nem volt képes hatékonyan, a betegérdekeket szem előtt tartva ellátni feladatait, a döntések sokszor időben elhúzódtak, rontva a gyógyulási esélyeket – hangoztatta. A következőkben valóban a pácienseket szolgálják majd, elősegítik, hogy hozzájussanak a legmodernebb, innovatív gyógyászati terápiákhoz, amelyek révén nagyságrendekkel növelhetők a gyógyulási esélyek – mondta.

Takács Péter (Fidesz) megköszönte a miniszter konstruktív hozzáállását. Felidézte, hogy az előző kormány a társadalombiztosítási befogadáskor négy kategóriát hozott létre, ezért azt kérte, ne mondja a tárcavezető, hogy korábban ilyen nem volt, mert méltánytalan.

Hegedűs Zsolt a zárszavában úgy fogalmazott, a vita nem egy alapítványról és nem a NEAK-ról szól, hanem arról, hogy mit várnak el a magyar államtól.

Erkölcsi kötelességnek nevezte, hogy a legsúlyosabb betegek ellátása átlátható, folyamatos és kiszámítható legyen. Ebből nem engedhetnek – jelentette ki.

Kitért arra, hogy az alapítvány létrehozásának céljai érthetők voltak, de a gyakorlati működés során nem volt alkalmas arra, hogy hosszú távon ellássa a rendkívül összetett állami feladatokat. A kormány nem lebont valamit, hanem helyreállítja az állami felelősséget – hangsúlyozta.

Az elnöklő Latorcai Csaba lezárta az általános vitát. A napirend utáni felszólalások sorát nyitó Benke József (Tisza) a leszakadó térségek felzárkóztatásának fontosságáról beszélt, külön megemlítve a dél-somogyi problémákat. Gyöngyösi István (Tisza) a dél-békési vasúti közlekedés fejlesztéséért emelt szót.

A parlament következő ülését a házbizottság ajánlása alapján hívják majd össze.

Kiemelt kép: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felszólal a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításának általános vitájában az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 30-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)