A vízhiányról és a kárpátaljai magyarok kényszersorozásáról is szó volt kedden az Országgyűlésben

A Tisza Párt frakcióvezetője a vízmegtartás és a tudatos fogyasztás fontosságára hívta fel a figyelmet az Országgyűlés keddi rendkívüli ülésnapján, Magyar Péter pedig viszonválaszában hangoztatta: négyezer milliárd forint hiányzik a magyar víziközmű-rendszerből. A napirend előtti felszólalásokban a kárpátaljai magyarokról és a demográfiai helyzetről is szó volt.

Bujdosó Anna (Tisza) szintén köszönetet mondott azoknak, akik segítenek abban, hogy elviseljék az emberek a hőség okozta nehézségeket. Hangsúlyozta: a helyzet rávilágít arra, hogy milyen fejlesztések nem történtek meg megfelelően az elmúlt időszakban Az egész parlament felelőssége, hogy ne csak a víziközmű rendszerekkel, hanem a vízmegtartással is komolyan foglalkozzanak. Emellett abban is felelősségük van, hogy a tudatos fogyasztás hogyan fejlődik az elkövetkező években.

Magyar Péter szerint négyezer milliárd forint hiányzik a magyar víziközmű-rendszerből

Magyar Péter miniszterelnök a frakcióvezetők felszólalásaira reagálva azt mondta: a rezsicsökkentés kedvező a lakosságnak, de csak kis részben pótolták vissza a forrásokat a vízműveknek, ezért nőtt 300 évre a felújítási ciklus a víziközmű rendszereknél. Tőlünk nyugatabbra ez száz év, de jobb helyeken pár évtized alatt cserélik a vezetékeket.

A miniszterelnök megjegyezte: a vízügyi szakemberek is csak azért kaptak béremelést a dunai árvíz után, mert a Tisza mozgalma kihangosította problémáikat. A Homokhátság ma már inkább sivatagos, mit félsivatagos, és az előző kormányok semmit sem tettek ez ellen – emelte ki. Később arról is beszélt: a termésátlag körülbelül ugyanannyi, mint 1990-ben volt, miközben Nyugat-Európában vagy Lengyelországban három-négy-ötszörösére növekedett.

Kitért arra is, hogy egyes számítások szerint ma már négyezer milliárd forint hiányzik a magyar víziközmű-rendszerből.

A rendszerváltás utáni pártokat nem a korrupcióellenesség , hanem a korrupcióból való minél nagyobb részesedés köti össze – fogalmazott Magyar Péter.

Közbe kell lépni, hogy ne vigyék el a frontra a kárpátaljai magyarokat, erre hívta fel a figyelmet Toroczkai László

Toroczkai László (Mi Hazánk) arról beszélt, hogy az Európai Bizottság egy javaslata szerint nem kell megadni az ideiglenes védelmet azoknak, akiket az ukrán hatóságok nem jogosítottak fel Ukrajna elhagyására. A magyar kormánynak meg kell szólalnia ebben az ügyben, hiszen ez a javaslat a kárpátaljai magyarokra is vonatkozni fog, és így nem lehet majd védelmet adni azoknak a magyaroknak, akiket a frontra akarnak vinni – magyarázta.

Úgy vélte, jó, hogy megindultak a tárgyalások Ukrajnával, de nem marad meg a kárpátaljai magyarság, ha elviszik őket a frontra.

Magyar Péter úgy válaszolt, a képviselő nyitott kapukat dönget, ugyanis az EU belügyi tanácsának ülésén a belügyminiszter már elmondta, hogy nem támogatják ezt a javaslatot. De bármi is lesz az EU döntése, a javaslatban ideiglenes védelemről van szó, ami nem akadályozza meg Magyarországot abban, hogy akár menekültstátuszt adjon az érintetteknek – közölte.

Hangsúlyozta: minden magyar számíthat a kormányra határon innen és túl. Kitért rá: a kormány többet tett három hét alatt a kárpátaljai magyarságért, mint az utóbbi 20 évben bárki. Pár hét alatt sikerült megállapodniuk Ukrajnával, hogy az oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogait rövidesen visszakapja a kárpátaljai magyarság – mondta. Megjegyezte: Orbán Viktor korábbi kormányfő 11 éven át nem tette be a lábát Kárpátaljára.

A népességcsökkenés megállítását sürgette a KDNP

Latorcai Csaba (KDNP) arról beszélt, hogy a Tisza a választási kampányban több mint 1200 vállalást tett és megígérte, hogy minden olyan intézkedést megtart, amely valóban segítséget jelent az embereknek. Ehhez képest olyan programokat építenek le, amelyek segítettek az embereknek – vélte. Úgy látja, a kormány téves irányba indult, mert úgy tűnik, beletörődik Magyarország népességének fogyásába.

„Magyarország demográfiai kihívásokkal küzd évtizedek óta, de a kormány szerint a népességcsökkentés akár kedvező folyamat is lehet”

– fogalmazott.

A képviselő szerint olyan kormány képe rajzolódik ki, amely nem akarja megállítani a népességfogyást, hanem alkalmazkodik hozzá. Azonban több gyermekre, erős családokra, élő falvakra van szükség – jelentette ki.

Magyar Péter erre azt mondta: a képviselő úgy beszél demográfiáról, hogy a Fidesz-KDNP kormányzása alatt 9,5 millió alá csökkent a magyarok száma, a valaha volt legkevesebb gyerek születik, továbbá sok ezer magyar gyerek nem az országban születik meg.

Közölte: sokat költött az előző kormány az adófizetők pénzéből különböző programokra, de nem tudtak tartós sikereket elérni, nem tudták megfordítani a demográfiai trendeket. Ez a kormány nem eladósítja az országot, hanem 6000 milliárd forint uniós forrást hoz haza az embereknek, de az ellenzék még ezt sem szavazta meg – mondta.

Kiemelt kép: Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)