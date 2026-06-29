Víztakarékosságot kérnek a hőség miatt több dél-zalai településen

Már a hétvégétől takarékosabb vízfelhasználást kért nyolc dél-zalai településen a helyi szolgáltató, az ellátást egy váratlan üzemzavar is nehezíti – közölte közösségi oldalán hétfőn a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.

Mint írták, a bázakerettyei vízműtelepen történt váratlan üzemzavarnak komoly hatása van a vízműtelepről kiadható ivóvíz mennyiségére. Dolgoznak az üzemzavar elhárításán, de az huzamosabb ideig is eltarthat.

A szolgáltató szerdáig azt kéri a fogyasztóktól a hőségre való tekintettel, hogy „a közüzemi ivóvízellátó hálózatból történő vízvételt a legszükségesebb felhasználási területekre korlátozzák”.

A közüzemi ivóvízhálózatról történő kézi, illetve automata öntözőberendezésekkel történő locsolást, medencetöltést, autómosást, burkolt felületek locsolását, tisztítását, illetve az egyéb, nem szociális jellegű vízfelhasználást mellőzzék.

A felsorolás szerint a probléma Bázakerettye, Báza, Lispeszentadorján, Lispe, Maróc, Kiscsehi, Lasztonya és Budafapuszta fogyasztóit érinti.

Kiemelt kép: Vízzel töltött kannákat pakolnak Döbröcén 2026. június 23-án. Évtizedek óta nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében, ezért 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt (Fotó: MTI/Katona Tibor)