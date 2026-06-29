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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Szerda éjfélig meghosszabbodik a harmadfokú hőségriasztás

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.29. 16:26

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Szerda éjfélig meghosszabbítja a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos – emelte ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben hétfőn.

Azt írták: a országos tiszti főorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján a június 27-én 0 órától elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást július 1-jén (szerda) éjfélig az ország egész területére meghosszabbítja.

A tartós, helyenként 40 Celsius-fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italokat –

hívták fel a figyelmet.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/PAP/Lukasz Gagulski

hőséghőségriasztás Magyarország

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