Szerda éjfélig meghosszabbodik a harmadfokú hőségriasztás

Szerda éjfélig meghosszabbítja a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos – emelte ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben hétfőn.

Azt írták: a országos tiszti főorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján a június 27-én 0 órától elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást július 1-jén (szerda) éjfélig az ország egész területére meghosszabbítja. A tartós, helyenként 40 Celsius-fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italokat – hívták fel a figyelmet. Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/PAP/Lukasz Gagulski