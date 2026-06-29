Pakusza Zoltán szerint a cikluskorlátozás a népakarat ellen hat

A képviselők és polgármesterek újraválaszthatóságának korlátozása nem hoz valódi megtakarítást, viszont a demokrácia gyengüléséhez vezet – véli Pakusza Zoltán.

Pakusza Zoltán hétfői, MTI-hez eljuttatott közleményében annak a véleménynek ad hangot, hogy a demokrácia leépítését jelenti, hogy a miniszterelnök korlátozni szeretné az országgyűlési képviselők újraválaszthatóságának számát, és hasonlót javasolt a polgármesterek esetében is.

Az ellenzéki politikus szerint az intézkedések bevezetésével a magyar adófizetőknek nem marad több pénz a zsebükben, ugyanis nem a képviselők száma változik, csak a személyük. Ezzel pedig inkább a demokráciát és a hatékony képviseletet gyengítik – írta.

Pakusza Zoltán nyilvánvalónak nevezi, hogy az utolsó ciklusát töltő politikus már nem lesz motivált, sokkal inkább a politikát követő polgári életének megalapozására fog koncentrálni. Ráadásul az államigazgatás sokrétű rendszerét és működési mechanizmusát nem lehet átlátni és megtanulni néhány hónap alatt – érvelt a rutinos képviselők mellett.

Pakusza Zoltán úgy értékeli: Magyar Péter miniszterelnök a felvetéssel tulajdonképpen azt üzeni, hogy a választók bölcsességében sem bízik, pedig a gyakorlat azt mutatja, hogy háromszor, négyszer vagy ötször nem választanak meg az emberek egy olyan képviselőt, aki nem végez érdemi munkát, és az esetek többségében még a pártja sem jelöli újra.

A Mi Hazánk Mozgalom alelnöke szerint a ciklusok korlátozásának szándéka vagy a szakmai rálátás teljes hiányát jelzi Magyar Péter és kormánya részéről, vagy pedig azt, hogy a mögötte álló gazdasági, globalista kör akaratát hajtja végre, amelynek nyilván nem érdeke, hogy Magyarországon hosszú ideig olyan kormány legyen hatalmon, amely a nagytőke érdekeivel szemben a hazai gazdaság erősítését és a nemzeti érdekek érvényesítését képviseli.

Kiemelt kép: Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk alelnöke (Fotó: Pakusza Zoltán Facebook-oldala)