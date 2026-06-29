Magyar Péter: Minden órában újabb bizonyítékok kerülnek elő arról, hogy Orbán Viktor és a bűntársai katasztrofális állapotban hagyták a Tisza Pártra ezt az országot

A Tisza-kormány megállás nélkül dolgozik Magyarországért – jelentette ki a miniszterelnök hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben a kabinet első ötven napját értékelve.

Magyar Péter emlékeztetett, hogy vasárnap volt ötven napja, hogy letette a miniszterelnöki esküt, kedden pedig hét hete lesz, hogy megalakult a Tisza-kormány. Ötven nap, 1200 óra, ennyi ideje dolgozunk megállás nélkül Magyarországért – fogalmazott.

Úgy folytatta, minden órában döntéseket kell hozni, és minden órában újabb bizonyítékok kerülnek elő arról, hogy Orbán Viktor és a bűntársai katasztrofális állapotban hagyták a Tisza Pártra ezt az országot.

Hozzátette:

amit örököltek, nem 1200 óra, hanem 16 év alatt jött létre, „óráról órára, szerződésről szerződésre, kinevezésről kinevezésre, lopásról lopásra”.

Magyar Péter közölte, az elmúlt ötven napban létrehozták az önálló Egészségügyi Minisztériumot, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumot, az Élő Környezetért Felelős Minisztériumot, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztériumot, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumot. Ötven nap alatt megszüntették a rendeleti kormányzást, Magyarország visszatért Európába, valamint elindították a Tisztítótűz-műveletet – sorolta a kormány intézkedését.

Az előző kormányzat szándékosan átverte az országot és az embereket – jelentette ki Magyar Péter.

Orosz ruletthez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját arról beszélt: míg az Orbán-kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5 százalékos idei költségvetési hiányról „hazudott”, az apparátus áprilisban már a 6,8 százalékos adatot használta, ma pedig már azt látni, hogy ha nem hoznák haza „az uniós ezermilliárdokat”, akkor a valaha volt talán legnagyobb hiányt mutatná a büdzsé, a GDP 8,3 százalékát közelítő rátával.

Közlése szerint az előző kormányzat éveken keresztül tudatosan, számítóan és az ő képzeletét is meghaladó felelőtlenséggel cselekedett, a bevételi oldalt olyan uniós forrásokra építették, amelyekről tudták, hogy az orbáni korrupció miatt nem jönnek be, és több ezer milliárd forintnyi kötelezettséget hagytak az új kormányra.

Hozzátette, a hétvégi informális kormányülésen a kabinet tagjai jó szándékúan, aztán egyre reményvesztettebben keresték a korábbi kormány döntései mögött a logikát, az értelmet, a társadalmi hasznot, de azt nem találták.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 29-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)