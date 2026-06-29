Magyar Péter: Benyújtjuk a 2026-os költségvetés módosítását, minden pazarló költést leállítunk

A Tisza-kormány be fogja nyújtani az Országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosítását, amely stabil, kiszámítható, valós és felelős alapot teremt majd Magyarország újjáépítéséhez – közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfői napirend előtti parlamenti felszólalásában, amelyben azt is jelezte: a minisztereket arra kérte, hogy minden felesleges, pazarló költést vizsgáljanak ki és szüntessenek meg.

Magyar Péter az Orbán-kormányt azzal vádolta, hogy szándékosan okozott kárt a magyar embereknek, azon dolgozott, hogy szándékosan megkárosítsa a saját hazáját. Azt mondta: miközben az előző kormány szuverenitásról papolt, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit.

Azt ígérte: soronként felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják, elzárják a „korrupciós pénzcsapokat”, és minden egyes forintot oda irányítanak, ahol az a magyar emberek érdekét szolgálja.

A következő hónapokban minden minisztériumnak, minden állami intézménynek és minden kormánytagnak ugyanaz lesz a feladata: helyreállítani azt, amit a korábbi kormányoldal lerombolt, veszélybe sodort, és felépíteni azt az országot, amit a magyar emberek megérdemelnek – hangsúlyozta.

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásinak ügyével kapcsolatban

Hankó Balázs volt szakminiszternek üzent, arra kérve fideszes frakciótársait, majd tolmácsolják neki, „ha még szabadlábon van”.

Minden szerződést végig fogunk nézni, mindent meg fogunk vizsgálni, minden felelőst meg fogunk nevezni, a bűnözők pedig börtönbe fognak kerülni – tette hozzá.

Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 29-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)