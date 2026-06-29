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Fürdőző vadállatok és jégkásán totyogó pingvinek, így hűsölnek a Nyíregyházi Állatpark lakói – VIDEÓ

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Szerző: hirado.hu
2026.06.29. 18:45

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Megviseli a hőség a Nyíregyházi Állatpark lakóit is, a gondozók fagyasztott gyümölcsökkel, medencével és lédús takarmánnyal igyekeznek az állatok közérzetét javítani.

A Nyíregyházi Állatpark közösségi oldalán hangsúlyozták, hogy amikor a hőmérő higanyszála egyre magasabbra kúszik, nemcsak mi keressük a felfrissülés lehetőségét — állataink számára is kiemelten fontos a megfelelő hőháztartás fenntartása.

Kiemelték, hogy az állatvilágban minden faj más stratégiával alkalmazkodik a meleghez. Vannak, akik a víz közelségét keresik, mások árnyékba húzódnak, és akadnak olyanok is, amelyek természetes viselkedésük részeként a nap legforróbb óráiban visszafogják aktivitásukat.

A főemlősöknek, makiknak, gorilláknak fagyasztott gyümölcsöket, a húsevőknek húsos jégkockákat készítenek. Az elefántokat rendszeresen slaggal locsolják, a többi állat számára pedig saras dagonyázókat alakítanak ki. A sarkvidéki fajok mint a jegesmedvék vagy a pingvinek hűtött terekben vészelik át a meleget.

Rámutattak, hogy a hőség elleni védekezés nem csupán komfortkérdés — az állatkerti gondozás egyik fontos szakmai feladata, hogy minden faj számára a természetes igényeihez igazodó környezetet teremtsenek.

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„Mert a legforróbb nyári napokon is az a legfontosabb, hogy állataink jól érezzék magukat” — biztonságban, kiegyensúlyozottan, természetes ritmusuk szerint” – tették hozzá.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Dominic Favre)

hőségjégnyári szezon Nyíregyházi Állatpark

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