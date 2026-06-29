Forsthoffer Ágnes kifogásolta, hogy az elmúlt időszakban egyes képviselők lejárató tartalmakat tettek közzé a közösségi médiában

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke kezdeményezi minden olyan folyamatban lévő peres eljárás békés megegyezéssel történő megszüntetését, amelyben korábbi képviselők „küzdenek” az előző házelnök által kiszabott „túlzó mértékű” büntetések ellen.

A házelnök erről az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt beszélt. Egyúttal kifogásolta, hogy az elmúlt időszakban egyes képviselők lejárató tartalmakat tettek közzé a közösségi médiában.

Kiemelte: „A történelem nem azokra emlékszik, akik lejáratásokkal, provokációval rombolták az Országgyűlés tekintélyét, hanem azokra, akik értéket tudtak teremteni, és meg tudták méltóságukat őrizni akkor is, amikor talán ez volt a nehezebb út számukra.” A magyar választópolgárok leadott szavazataikkal bíztak abban, hogy választott képviselőik az ő sorsukkal és az őket érintő ügyekkel foglalkoznak, és nem egymás lejáratásával a közösségi média felületein – fogalmazott Forsthoffer Ágnes.

Kérte a képviselőktől, hogy ne azért viselkedjenek az Országgyűlés tekintélyéhez méltón, mert ezt valaki elvárja vagy mert a pénzbüntetést szeretnék elkerülni.

„Azért változtassunk, mert egyszer mindannyiunknak számot kell adnunk arról, hogy milyen emberek voltunk, és milyen értéket teremtettünk, amikor a törvényhozó hatalom, a közbeszéd jobbá tételének lehetősége és a nyilvánosság ereje a kezünkben volt”

– mondta a házelnök.

Kiemelt kép: Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)