Bájos lajhárbébije született Pufóknak és Toninak a Fővárosi Állat- és Növénykertben

Az arany oroszlánmajom születése után most újabb örömhírről számoltak be a Fővárosi Állat-és Növénykert közösségi oldalán. Gyarapodott a lajhárcsalád, Pufóknak és Toninak kölyke született!

„Kétujjú lajhárjainknak, Pufóknak és Toninak kölyke született! A kislajhár még nagyon fiatal, csupán pár hetes, de a szerencsés látogatók már most is megpillanthatják, amint édesanyja hasán kapaszkodva pihen” – írták az állatkert munkatársai.

A bejegyzésben felidézték, hogy a kis lajhár érkezése különösen szép családi történet.

„Az anyuka, Pufók is nálunk született a Fővárosi Állat- és Növénykertben, ráadásul a nagymama, Banya is itt él, így jelenleg három generáció lakja egyszerre a Pálmaházat. Az apuka, Toni, ezzel szemben csak 2022 augusztusában érkezett hozzánk, és már egész biztos, hogy szerető otthonra talált” – részletezték a lajhár család történetét.

„A kölyök neme egyelőre még ismert, ezért még nevet sem kapott. A gondozók és az állatorvosok azonban folyamatosan figyelemmel kísérik fejlődését. Örömmel jelenthetjük, hogy a kicsi jó egészségnek örvend, már több mint 600 grammos” – tették hozzá.

Kiemelték, hogy a kétujjú lajhárok kölykei életük első hónapjaiban szinte folyamatosan az anyjuk hasán kapaszkodnak,

így a látogatók még jó ideig ebben a különösen bájos pózban láthatják.

„Ahogy a család történetéből is látni, a kétujjú lajhárok számos alkalommal szaporodtak nálunk, sok kölyök cseperedett már fel a Pálmaházban, de minden új kölyök születése különleges esemény, aminek egyaránt örülünk” – zárták bejegyzésüket.

Kiemelt kép: Fővárosi Állat- és Növénykert/Facebook