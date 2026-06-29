Aranykonvoj – A TEK volt vezetőjét gyanúsítottként hallgatták ki

Gyanúsítottként hallgatta ki az úgynevezett aranykonvojügyben Hajdu János volt rendőr altábornagyot, a Terrorelhárítási Központ (TEK) volt vezetőjét jogellenes fogva tartás bűntette miatt indult nyomozás keretében a Fővárosi Nyomozó Ügyészség – tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn az MTI-t.

A megalapozott gyanú szerint a TEK főigazgatója 2026. március 4-én eligazítást tartott – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felkérése alapján – az úgynevezett aranykonvoj ügy műveleti feladataiban részt vevő vezetőknek. Meghatározta, hogy az Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába tartó, nagy mennyiségben amerikai dollár-, valamint euróbankjegyeket, továbbá befektetési aranytömböket szállító gépjárműveket meg kell állítani és fel kell tartóztatni.

A főigazgató azt az utasítást adta, hogy az ukrán állampolgárokat bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt kell elfogni, és bilincs, valamint látást akadályozó textília alkalmazásával elő kell állítani

– idézték fel.

A nyomozó ügyészség a TEK főigazgatójával 7 rendbeli a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogva tartás bűntettének gyanúját közölte. Hajdu János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, és vallomást tett. A gyanúsított szabadlábon védekezik – olvasható a közleményben.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója Budapesten 2026. március 5-én (Fotó: MTI/Fischer Zoltán)