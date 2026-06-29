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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

A kuláküldözés áldozataira emlékezik az Országgyűlés, napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.29. 06:48

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A kuláküldözés áldozataira emlékezik az Országgyűlés hétfőn, e heti kétnapos ülésének első napján. Napirend előtt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló is.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról történő megemlékezéssel.

Az Országgyűlés 2012-ben nyilvánította emléknappá június 29-ét, Péter, Pál napját, amely a hagyomány szerint a betakarítás kezdetének napja, a „parasztság ünnepe” volt.

Napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök, akinek a beszédére reagálhatnak a frakciók.

A napirend előtti felszólalások sorában utolsóként kap szót Holecz Károly szlovén nemzetiségi szószóló.

Lesznek interpellációk, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, valamint kérdéseket is feltehetnek a kormány tagjainak a képviselők.

A parlament lefolytatja a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatok bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatoknak a vitáit is.

Kiemelt kép forrása: MTI/Bodnár Boglárka

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