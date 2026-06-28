Vasárnap folytatódik a kánikula, helyenként akár 40 fokot is mérhetnek

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad – közölte a HungaroMet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul.
Késő estére csupán 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet.
Országszerte 27 Celsius-fok felett alakul a napi középhőmérséklet, az ország egy északnyugat–délkeleti irányban húzódó szélesebb sávjában pedig a 29 fokot is meghaladhatja.
Harmadfokú (piros) figyelmeztetés van érvényben a magas középhőmérséklet miatt az alábbi vármegyékben:
- Pest
- Bács-Kiskun
- Békés
- Csongrád-Csanád
- Fejér
- Győr-Moson-Sopron
- Jász-Nagykun-Szolnok
- Komárom-Esztergom
- Tolna
- Vas
- Veszprém
Ezekben a vármegyékben a napi középhőmérséklet 29 Celsius-fok felett alakulhat.
Másodfokú (narancs) figyelmeztetés van érvényben:
- Baranya
- Borsod-Abaúj-Zemplén
- Hajdú-Bihar
- Heves
- Nógrád
- Somogy
- Szabolcs-Szatmár-Bereg
- Zala
Ezeken a területeken a napi középhőmérséklet 27 Celsius-fok felett várható.
A délutáni órákban nem zárható ki egy-egy zivatar, melyet 60-80 km/h, vagy akár azt meghaladó széllökés kísérhet.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Katona Tibor)