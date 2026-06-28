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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Vasárnap folytatódik a kánikula, helyenként akár 40 fokot is mérhetnek

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Szerző: hirado.hu
2026.06.28. 08:41

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Vasárnap napos idő várható kevés gomolyfelhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar kialakulhat.

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad közölte a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul.

Késő estére csupán 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet.

Országszerte 27 Celsius-fok felett alakul a napi középhőmérséklet, az ország egy északnyugat–délkeleti irányban húzódó szélesebb sávjában pedig a 29 fokot is meghaladhatja.

Harmadfokú (piros) figyelmeztetés van érvényben a magas középhőmérséklet miatt az alábbi vármegyékben:

  • Pest
  • Bács-Kiskun
  • Békés
  • Csongrád-Csanád
  • Fejér
  • Győr-Moson-Sopron
  • Jász-Nagykun-Szolnok
  • Komárom-Esztergom
  • Tolna
  • Vas
  • Veszprém

Ezekben a vármegyékben a napi középhőmérséklet 29 Celsius-fok felett alakulhat.

Másodfokú (narancs) figyelmeztetés van érvényben:

  • Baranya
  • Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Hajdú-Bihar
  • Heves
  • Nógrád
  • Somogy
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg
  • Zala

Ezeken a területeken a napi középhőmérséklet 27 Celsius-fok felett várható.

 A délutáni órákban nem zárható ki egy-egy zivatar, melyet 60-80 km/h, vagy akár azt meghaladó széllökés kísérhet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Katona Tibor)

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