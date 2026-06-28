Vasárnap folytatódik a kánikula, helyenként akár 40 fokot is mérhetnek

Vasárnap napos idő várható kevés gomolyfelhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar kialakulhat.

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad – közölte a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul.

Késő estére csupán 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet.

Országszerte 27 Celsius-fok felett alakul a napi középhőmérséklet, az ország egy északnyugat–délkeleti irányban húzódó szélesebb sávjában pedig a 29 fokot is meghaladhatja.

Harmadfokú (piros) figyelmeztetés van érvényben a magas középhőmérséklet miatt az alábbi vármegyékben:

Pest

Bács-Kiskun

Békés

Csongrád-Csanád

Fejér

Győr-Moson-Sopron

Jász-Nagykun-Szolnok

Komárom-Esztergom

Tolna

Vas

Veszprém

Ezekben a vármegyékben a napi középhőmérséklet 29 Celsius-fok felett alakulhat.

Másodfokú (narancs) figyelmeztetés van érvényben:

Baranya

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hajdú-Bihar

Heves

Nógrád

Somogy

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Zala

Ezeken a területeken a napi középhőmérséklet 27 Celsius-fok felett várható.

A délutáni órákban nem zárható ki egy-egy zivatar, melyet 60-80 km/h, vagy akár azt meghaladó széllökés kísérhet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Katona Tibor)