Magyar Péter: A közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumai tartózkodjanak az állami vagyont érintő döntések meghozatalától

Magyar Péter azt kérte, hogy a kuratóriumok tevékenységüket kizárólag a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges, szokásos üzletmenet körébe tartozó ügyletekre korlátozzák.
Folytatta:
ha bárki a fentiekkel ellentétesen jár el, akkor a tettéért viselni fogja a büntetőjogi és polgári jogi felelősséget.
Mint írta, a kormány nem fogja hagyni, „hogy az utolsó pillanatban magánkézre játsszák magyar emberek vagyonát”.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)