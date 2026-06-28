Magyar Péter: A közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumai tartózkodjanak az állami vagyont érintő döntések meghozatalától

A miniszterelnök vasárnap esti Facebook-bejegyzésében arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy tartózkodjanak az alapítványok részére juttatott állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő bármely döntés meghozatalától, kötelezettségvállalástól, szerződések megkötésétől vagy bármely más jognyilatkozat megtételétől.

Magyar Péter azt kérte, hogy a kuratóriumok tevékenységüket kizárólag a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges, szokásos üzletmenet körébe tartozó ügyletekre korlátozzák. Folytatta: ha bárki a fentiekkel ellentétesen jár el, akkor a tettéért viselni fogja a büntetőjogi és polgári jogi felelősséget. Mint írta, a kormány nem fogja hagyni, „hogy az utolsó pillanatban magánkézre játsszák magyar emberek vagyonát”. Kapcsolódó tartalom Magyar Péter: A kormány a közszférában otthoni munkavégzést rendel el hétfőtől Holnaptól tetőzik a hőség. Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)