Késnek a vonatok az észak-balatoni vonalon

Egy meghibásodott vonat miatt késésekre kell számítani az észak-balatoni vonalon – ezt a honlapján tette közzé a MÁV-csoport vasárnap.

Azt írták, a Tapolcáról 11.38-kor a Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity (19705) Balatonfüred után meghibásodott, és elzárja a pályát.

A vonatot visszahúzzák Balatonfüredre, onnan egy másik mozdonnyal folytatja útját, várhatóan jelentős késéssel

– tették hozzá.

Közölték azt is, hogy a Déli pályaudvarról 11.30-kor Balatonfüredre elindult Vízipók InterRégió (19714) Alsóörsön várakozni kényszerül, utasait mentesítő busz szállítja Balatonfüredre.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Faludi Imre)