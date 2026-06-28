KDNP: A 0,4 százalékos pedagógus béremelés adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga az emelés

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési frakcióvezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett átlagosan háromezer forintos béremelését kritizálta vasárnap, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga béremelés.

Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott: a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25 százalékos emelésnek ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4 százalékos pedagógus béremelést „sikerült összehoznia”. A pályakezdő pótlék negyven forinttal nő 11 660 forintról 11 700 forintra – jegyezte meg.

Összehasonlításként felidézte, hogy a Fidesz-KDNP kormány alatt 215 ezer forintról 900 ezer forint fölé emelkedett az átlagos tanárbér.

A kereszténydemokrata politikus feltette a kérdést, tényleg úgy gondolja Lannert Judit oktatási miniszter, hogy ezzel ő most kellőképpen elismerte a pedagógusok munkáját? Ez a sokat hangoztatott Tiszás tisztelet a tanárok iránt? Ez az a megbecsülés, amit a Tisza ígért a tanároknak? Ennyit jelent neki a pedagógusok munkájának elismerése? – sorolta.

Szóvá tette azt is, hogy ezért a háromezer forintért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon az adminisztrációs teher lesz több vagy a béremelés mértéke.

A Magyar Közlönyben a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet azt rögzíti, hogy a 2026. január 1-jétől megvalósult 10 százalékos növekményen felül további 0,4 százalékponttal emelik meg a pedagógusok bérét.

Kiemelt kép: Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)