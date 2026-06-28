Kármán András: 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések karbantartására

A kormány 3,6 milliárd forintot fordít a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására, fejlesztésére – közölte a pénzügyminiszter vasárnap a Facebook-oldalán.

Kármán András arról írt, hogy harmadfokú hőségriadó van érvényben és a legkiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben azok, akik egészségügyi ellátásra szorulnak.

A kormány egyetlen napot sem késlekedett a kórházi és rendelőintézeti hűtési rendszerek felülvizsgálatával, a szükséges költségvetési források elkülönítésével, a javítások és fejlesztések megkezdésével

– fűzte hozzá. Megjegyezte: már egy májusi kormányhatározat rendelkezett a felülvizsgálatról és fejlesztésről.

A végrehajtásra az egészségügyi miniszter mellett a pénzügyminisztert jelölték ki. Júniusban azonnali hatállyal 3,6 milliárd forintot különítettek el kórházi és rendelőintézeti klímaberendezések karbantartására – közölte. Emellett az egészségügyi miniszterrel előterjesztést készítenek egy átfogó, 2027-2029 közötti hűtésrekonstrukciós programról is, ami az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott és az Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása alá tartozó, aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó kórházakra vonatkozik.

A pénzügyminiszter beszámolt arról, hogy

az azonnali munkálatok megkezdődtek, a héten Magyar Péter miniszterelnök és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter személyesen tekintették meg az Uzsoki kórház infrastruktúráját. Emellett – a teljesség igénye nélkül – az elmúlt napokban elindult a klímaberendezések felújítása, javítása a Heim Pál Gyermekkórházban, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban a Szent János kórházban, a Honvédkórházban, a váci kórházban, a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban, de a Heves, Zala, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Bács-Kiskun és Somogy megyei kórházakban is

– sorolta.

A politikus azt kérte, hogy a rendkívüli hőségben mindenki segítsen azoknak, akik bajban vannak, vagy kiszolgáltatottak. A hideg víz és hűtött helyiség életeket menthet – hívta fel a figyelmet. A bárki számára elérhető légkondicionált helyek listája és a hőség átvészelését segítő hasznos információk linkje a Facebook-oldalán a megjegyzések között található – ismertette.

Kiemelt kép: Kármán András pénzügyminiszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)