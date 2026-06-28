A hőhullám elleni védekezésre figyelmeztet az egészségügyi miniszter

A hőhullám elleni védekezésre, a többi között a bőséges folyadékfogyasztásra figyelmeztet az egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán; azt is kéri, hogy a sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keressék fel az emberek.

Hegedűs Zsolt kiemelte, hogy a legfontosabb a bőséges folyadékfogyasztás – lehetőleg víz vagy cukrozatlan ital formájában.

Felhívta a figyelmet, hogy

a legmelegebb időszakokban, különösen 11 és 16 óra között kerüljék az emberek a tűző napot, a nehéz fizikai munkát és a sportolást, valamint viseljenek könnyű, világos ruházatot, használjanak sapkát, kalapot, napszemüveget és fényvédő krémet.

Szellőztetni reggel és késő este a legcélszerűbb, napközben pedig javasolja az árnyékolást.

A tárcavezető mindenkitől azt kéri, hogy figyeljen másokra, az egyedül élő, idős vagy beteg hozzátartozókra különösen.

Hegedűs Zsolt írt arról is, hogy a hőség érezhetően befolyásolja a sürgősségi osztályok betegforgalmát is. Sokan a nappali forróság helyett inkább az esti, éjszakai órákban keresik fel az osztályokat, ami érthető, ugyanakkor az éjszakai műszakokban általában kevesebb dolgozó látja el a betegeket, ezért a kevésbé sürgős panaszok ellátása hosszabb várakozási idővel járhat.

Azt kéri, hogy aki sürgősségi ellátásra érkezik, lehetőség szerint vigyen magával vizet vagy egyéb folyadékot.

Az egészségügyi tárca vezetője arra is kitért, hogy életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehézlégzés, súlyos kiszáradás vagy hőguta gyanúja esetén azonnali ellátásra van szükség. Enyhébb panaszok esetén elsőként a háziorvosi, ügyeleti vagy telefonos tanácsadási (1830) lehetőségeket javasolt igénybe venni.

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Kiemelt kép: Hegedűs Zsolt (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)