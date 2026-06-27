Vitézy Dávid: Kezdeményeztük a Budapest-Belgrád vasútvonal titkosításának feloldását

A kormány döntése alapján hivatalosan is kezdeményeztük a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását – írta közösségi oldalán szombaton a közlekedési és beruházási miniszter azzal kapcsolatban, hogy előző nap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével.

Vitézy Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél belegyezésére is szükség van, mivel a projekt két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik.

A miniszter emlékeztetett, a beruházás már majdnem elkészült, a tehervonatok már használják a pályát, de a vonatbefolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll.

„Egyetértettünk abban, hogy a legfontosabb közös cél, hogy a hazai és európai előírások szerinti biztonsági garanciák mellett, a vonatbefolyásoló rendszer alapos tesztelése után, de a lehető leghamarabb elindulhasson a személyszállítás a vonalon”

– írta a Gong Taóval tartott találkozója kapcsán a tárcavezető.

A Budapest–Belgrád vasútvonal dokumentumait és kínai hitelszerződését az Országgyűlés – az Orbán Viktor vezette akkori kormány kezdeményezésére – egy 2020-ban elfogadott törvényben 10 évre titkosította.

Kiemelt kép: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)