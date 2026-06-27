Műsorújság
HU
EN
RO
#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Tetőzik a kánikula: szombaton 34 és 39 fok közötti csúcshőmérséklet várható

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.06.27. 08:32

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Szombton napos idő várható kevés gomolyfelhővel, de csapadék ezekből nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul – közölte a HungaroMet.

Késő este többnyire 22 és 30 fok közötti értékek várhatók.

Hajnalra általában 15 és 21 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb, a belvárosokban, vízpartok mentén ennél melegebb is lehet.

Több vármegyében harmadfokú, máshol másodfokú figyelmeztetés van érvényben, mivel a napi középhőmérséklet sok helyen rendkívül magas lesz.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint az ország egy középső, északnyugat–délkeleti irányban húzódó szélesebb sávjában a napi középhőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 29 Celsius-fokot, míg a többi érintett térségben 27 fok felett alakulhat.

Harmadfokú figyelmeztetés (29 °C feletti napi középhőmérséklet) van érvényben:

  • Pest vármegye
  • Bács-Kiskun vármegye
  • Békés vármegye
  • Csongrád-Csanád vármegye
  • Fejér vármegye
  • Győr-Moson-Sopron vármegye
  • Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
  • Komárom-Esztergom vármegye
  • Tolna vármegye
  • Veszprém vármegye

Másodfokú figyelmeztetés (27 °C feletti napi középhőmérséklet) van érvényben:

  • Baranya vármegye
  • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
  • Hajdú-Bihar vármegye
  • Heves vármegye
  • Nógrád vármegye
  • Somogy vármegye
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
  • Vas vármegye
  • Zala vármegye

A figyelmeztető előrejelzés 2026. június 27-én, szombat éjfélig érvényes.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Oláh Tibor)

hőségriasztásidőjárásIdőjárás-jelentés Hungaromet Zrt.

Ajánljuk még

 