Tetőzik a kánikula: szombaton 34 és 39 fok közötti csúcshőmérséklet várható

Szombton napos idő várható kevés gomolyfelhővel, de csapadék ezekből nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul – közölte a HungaroMet.

Késő este többnyire 22 és 30 fok közötti értékek várhatók.

Hajnalra általában 15 és 21 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb, a belvárosokban, vízpartok mentén ennél melegebb is lehet.

Több vármegyében harmadfokú, máshol másodfokú figyelmeztetés van érvényben, mivel a napi középhőmérséklet sok helyen rendkívül magas lesz.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint az ország egy középső, északnyugat–délkeleti irányban húzódó szélesebb sávjában a napi középhőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 29 Celsius-fokot, míg a többi érintett térségben 27 fok felett alakulhat.

Harmadfokú figyelmeztetés (29 °C feletti napi középhőmérséklet) van érvényben:

Pest vármegye

Bács-Kiskun vármegye

Békés vármegye

Csongrád-Csanád vármegye

Fejér vármegye

Győr-Moson-Sopron vármegye

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Komárom-Esztergom vármegye

Tolna vármegye

Veszprém vármegye

Másodfokú figyelmeztetés (27 °C feletti napi középhőmérséklet) van érvényben:

Baranya vármegye

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Hajdú-Bihar vármegye

Heves vármegye

Nógrád vármegye

Somogy vármegye

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Vas vármegye

Zala vármegye

A figyelmeztető előrejelzés 2026. június 27-én, szombat éjfélig érvényes.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Oláh Tibor)