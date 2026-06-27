Tetőzik a kánikula: szombaton 34 és 39 fok közötti csúcshőmérséklet várható

A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul – közölte a HungaroMet.
Késő este többnyire 22 és 30 fok közötti értékek várhatók.
Hajnalra általában 15 és 21 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb, a belvárosokban, vízpartok mentén ennél melegebb is lehet.
Több vármegyében harmadfokú, máshol másodfokú figyelmeztetés van érvényben, mivel a napi középhőmérséklet sok helyen rendkívül magas lesz.
A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint az ország egy középső, északnyugat–délkeleti irányban húzódó szélesebb sávjában a napi középhőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 29 Celsius-fokot, míg a többi érintett térségben 27 fok felett alakulhat.
Harmadfokú figyelmeztetés (29 °C feletti napi középhőmérséklet) van érvényben:
- Pest vármegye
- Bács-Kiskun vármegye
- Békés vármegye
- Csongrád-Csanád vármegye
- Fejér vármegye
- Győr-Moson-Sopron vármegye
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
- Komárom-Esztergom vármegye
- Tolna vármegye
- Veszprém vármegye
Másodfokú figyelmeztetés (27 °C feletti napi középhőmérséklet) van érvényben:
- Baranya vármegye
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
- Hajdú-Bihar vármegye
- Heves vármegye
- Nógrád vármegye
- Somogy vármegye
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
- Vas vármegye
- Zala vármegye
A figyelmeztető előrejelzés 2026. június 27-én, szombat éjfélig érvényes.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Oláh Tibor)