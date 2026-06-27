Tarr Zoltán: Azonnal megszűnik az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatóinak megbízatása

A ma hatályba lépő médiatörvény értelmében azonnal megszűnik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), valamint a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatóinak megbízatása – írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

Tarr Zoltán úgy fogalmazott, az Országgyűlés művelődési bizottsága várhatóan szerdán ül össze, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést. Addig az intézmények mindenkori helyettes vezérigazgatói látják el az irányítási feladatokat, a kinevezendő ideiglenes vezetők megbízatása pedig addig tart, amíg nyilvános pályázat útján nem választanak állandó vezérigazgatókat.

A tárcavezető közölte, az ideiglenes időszak alatt társadalmi és szakmai párbeszédet fognak folytatni arról, hogy milyen közmédiát akarnak a magyar emberek.

„Hiszen a közmédia az övék, nem a kormányoké és nem a politikusoké”

– írta.

Tarr Zoltán rámutatott, a Médiatanács tagjainak megbízatása is megszűnik szombaton, az új tagokat az Országgyűlés jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki.

Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója június 5-én munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél. A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozásul nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása.

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Kiemelt kép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)