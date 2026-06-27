Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az országos tisztif őorvos

Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, a hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat, a tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára – közölte kormány a kormany.hu oldalon szombaton délelőtt.

Azt írták, a legtöbb helyen már reggel kilenc órára elérte a hőmérséklet a 30 fokot, a HungaroMet előrejelzése szerint szombaton a napi csúcshőmérséklet 34 és 39 fok között alakul.

Jelezték, országszerte napos idő lesz, a ritkán felbukkanó gomolyfelhők csapadékot nem hoznak és a szél sem erősödik meg. Meleg lesz az éjszaka is, vasárnap hajnalra 22 és 30 fok közé hűl le a levegő.

Emlékeztettek,

a meleg, napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezethet.

Hozzátették, a MÁV és a GYSEV folyamatosan ellenőrzi a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét és az extrém hőség miatt sebességkorlátozást rendeltek el 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a H5, H6 és H8/9 hév vonalakon. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak és készenlétben áll a Magyar Közút Zrt. is, hogy szintén vizet osszanak az autópályák mentén az esetleges balesetek miatt feltorlódott járművek utasainak.

Közölték, az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás a Nemzeti Vízművek Zrt. ellátási területén, Orfű magasabb pontjain pedig nyomáscsökkenés, néha vízhiány tapasztalható ezért a szolgáltató 4 darab 400 literes utánfutóval oldja meg az ivóvíz pótlását. Emellett a Honvédség összesen 12 ezer darab tasakos vizet szállít az orfűi, tiszaújvárosi és zalacsányi rendezvények résztvevőinek.

A Balaton átlag vízállása 75 centiméter, egy nap alatt egy centimétert csökkent, a Velencei-tó Agárdnál 50 centiméter, ott a vízszint egy nap alatt 2 centimétert esett.

Emlékeztettek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben és a katasztrófavédelem egységei az elmúlt 24 órában 47 esetben vonultak erdőt és vegetációt érintő tűzhöz.

A Területi Védelmi Bizottságok jelentése szerint pénteken 472 helyen osztottak vizet, 743 helyszínen pedig párakaput üzemeltettek.

Azt írták, az előzetes bejelentések szerint a hévégén 15 olyan rendezvényt terveznek, ahová több mint 5 ezer résztvevőt várnak. A bizottság az extrém meleg időjárás miatt körültekintésre és a ivóvíz és pihenőhelyek biztosítására, valamint fokozott egészségügyi készenlétre kéri a szervezőket.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)