Megbeszélést folytatott egymással Karácsony Gergely és Hadja Lahbib uniós biztos a Pride felvonulás előtt

A szombati Pride felvonulást megelőzően kétoldalú megbeszélést folytatott egymással Karácsony Gergely főpolgármester és Hadja Lahbib, az Európai Unió humanitárius segítségnyújtásért felelős biztosa Budapesten.

A találkozót követő sajtótájékoztatón Hadja Lahbib emlékeztetett arra, hogy tavaly a Pride felvonulás megrendezését megtiltották. Kiemelte, hogy az idei kezdeményezés mögött több százezer támogató áll 36 országból.

Hangsúlyozta továbbá, hogy Magyarországon megváltozott a politikai helyzet és az új kormány tagjai közül Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel és Orbán Anita külügyminiszterrel is tárgyalt, és számos fontos kérdést vitattak meg.

Mint fogalmazott, örömmel hallotta, hogy partnerei elkötelezetten támogatják egy olyan Európa építését, amely az együttműködésre és a közös értékekre épül. Hozzátette, hogy az Európai Unió sokat fog segíteni Magyarországnak a közös jövő építésében.

Karácsony Gergely főpolgármester elmondta, hogy az elmúlt időszakban Budapest frontvonala volt annak a társadalmi küzdelemnek, amely az elfogadásért, egy egységesebb és méltányosabb Magyarországért zajlott.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)