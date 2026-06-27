Karácsony Gergely: A visszanyert szabadság mindannyiunk felelősségét jelenti

A visszanyert szabadság és a visszakövetelt demokrácia részvételt, és ezáltal mindannyiunk felelősségét jelenti – jelentette ki a budapesti főpolgármester szombaton.

Karácsony Gergely a 31. Budapest Pride Közösségi Fesztivál felvonulásának záró helyszínén, a Vérmezőn azt mondta,

„mi Budapesten az elmúlt években is megőriztük és megvédtük az elveinket és az értékeinket, a szabadságot, a szolidaritást, az emberséget, a jövőért érzett felelősséget. Vigyáztunk rájuk, hogy legyen honnan visszatérniük, amikor végre felszabadul az egész hazánk”.

A politikus hangsúlyozta, az elvek és az értékek megóvásán túllépve már érvényt is kell szerezni azoknak. Szóvá kell tenni, hogy még mindig hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly be akarták tiltani a Pride-ot, be akarták tiltani a szabadságot és a szerelmet – mondta.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Purger Tamás)