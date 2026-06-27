Gajdos László: Rendkívüli, hosszan tartó hőhullámokra kell felkészülnünk idén nyáron

Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti.
A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nemcsak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja.
„A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. A hőség elleni küzdelemben azonban most mindannyiunk felelősségteljes magatartása kulcsfontosságú”
– közölte a miniszter.
Gajdos László szerint a helyzet nemcsak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól és egy kis odafigyeléssel, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával vagy akár egy tál friss víz kihelyezésével a szomjazó állatok számára mindannyian tehetünk környezetünk védelméért.
Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet.
Gajdos László megköszönte a megfeszített munkáját a vízügy, a katasztrófavédelem, az egészségügy és minden olyan szakterület munkatársainak, akik ezekben a nehéz napokban is helytállnak a terepen.
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Kiemelt kép: Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)