Fidesz: A kormány fizesse ki a családi tulajdonban lévő benzinkutaknak, ami jár

A Fidesz azt követeli a kormánytól, hogy haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást a kisebb, független benzinkutak számára.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez szombaton eljutatott közleményében hangsúlyozta, a kormányváltás nem teszi meg nem történtté a megállapodást a kisbenzinkutakkal.

Emlékeztetett:

az Orbán-kormány bevezette az üzemanyagárstopot, hogy megvédje a magyar családokat az egekbe szökő benzináraktól, ezzel egyidejűleg megállapodott a kisebb, független benzinkutakkal, hogy kompenzálja az ebből adódó veszteségeiket.

Az azóta hivatalba lépett Tisza-kormány azonban semmit sem tett a megállapodás végrehajtása érdekében, igyekszik „elsunnyogni” a kifizetést – mutatott rá az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója.

„Ami jár, az jár, a Fidesz követeli, hogy Magyar Péter kormánya haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást!” – írta közleményében Havasi Bertalan.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czimbal Gyula)