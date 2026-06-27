Az Európai Bizottság kormánybiztosát fogadta Kátai-Németh Vilmos

Kátai-Németh Vilmos Orbán Anita külügyminiszterrel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel fogadta Hadja Lahbibot, az Európai Bizottság egyenlőségért, felkészültségért és válságkezelésért felelős biztosát – a találkozóról a Facebook-oldalán tett bejegyzésében számolt be a szociális- és családügyi miniszter szombaton.

Mint írta, az egyeztetésen szóba került, hogy a magyar kormány szeretne javítani a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségén, figyelembe véve az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményét.

„Mindezt nem szlogenekben gondolkodva és nagy szavakat használva, ahogy azt az előző kormány tette, miközben nem történt érdemi változás, hanem valódi esélyt teremtve a teljes életre”

– fogalmazott.

Kátai-Németh Vilmos bejegyzésében azt írta: minisztérium aktívan dolgozik a hátrányos helyzetű emberekért és családokért annak érdekében, hogy megvalósítsák a kormány társadalmi felzárkóztatás és esélyegyenlőség terén tett vállalásait.

A megbeszélésen az uniós biztos tájékoztatást adott a vonatkozó uniós aktualitásokról is – olvasható a posztban.

Kiemelt kép: Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)