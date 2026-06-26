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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Radikálisan csökkentik a plakáthelyek számát Budapesten

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.26. 15:44

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Várhatóan nagyjából tízezer plakáthelyet megszüntet a mai tizenötezerből, megtiltja az óriásplakátokat és a reklámhálókat, ötödére csökkenti a hirdetőoszlopok számát az év végéig a Fővárosi Közgyűlés pénteki döntése.

A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igennel, 4 nem szavazat ellenében támogatta a testület.

A reklám- és reklámeszköz-elhelyezési tilalommal érintett területek meghatározásáról szóló rendelet szerint a jövőben Budapesten közterületen és közterületről látható magánterületen reklám alapvetően az utasváró részét képező, tehát közcélt is szolgáló citylight reklámeszközön, illetve úgynevezett vonalas tetőreklámként, továbbá a hagyományos belvárosi sugárutak esetében hirdetőoszlopon jelenhet meg.

Fotó: Facebook

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