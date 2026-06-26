Országszerte várják a fiatalokat a honvédelmi táborokba

Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba, és több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Az egyhetes, bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár-, páncélos-, lovas hagyományőrző és túlélőtáborok is szerepelnek, az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága: a dróntábor – tájékoztatta a Honvédelmi Minisztérium pénteken az MTI-t.

A résztvevők napirendjében reggeli torna, csapatépítő foglalkozások és „katonai élmények” is szerepelnek, amelyek tartalmassá teszik a nyári szünetet. A táborokban a Magyar Honvédség alakulatai is testközelből mutatják be mindennapjaikat. A túlélőtáborokban azt tanulhatják meg, hogyan boldoguljanak az erdei környezetben, ha a természetre kell hagyatkozniuk – ismertették.

A foglalkozásokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik, a programok a 12–25 éves korosztály életkori sajátosságaihoz igazodnak. Jelentkezni még lehet a Honvédelmitábor.hu oldalon.

Kiemelt kép: Légpuskával lőnek célba a balassagyarmati Honvédelmi Sportközpontban rendezett tábor résztvevői 2025. augusztus 26-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)