Megtartják a hőség ellenére is a Budapest Pride-felvonulást

A rendezvény szóvivője szerint 2022-ben is ugyanilyen meleg volt a felvonulás idején. Most több vízzel és szorosabb orvosi biztosítással készülnek.

„Mindenkit arra kérünk, hogy a saját tűréshatárait és az egészségi állapotát mérlegelve vegyen részt az eseményen” – mondta a 444-nek Hrubi Zita a Budapest Pride szóvivője azok után, hogy Lyonban lefújták a hőség miatt az ottani rendezvényt.

A szóvivő emlékeztetett arra, hogy 2022-ben ugyanúgy 37 fok volt a felvonulás ideje alatt Budapesten, mint ami most is várható szombatra.

A hőség miatt pedig külön intézkedésekkel készülnek, többek között az eredetileg tervezettnél több, hat mentőautó kíséri a menetet, továbbá az Operától tervezett indulási és a Vérmezőn kijelölt érkezési ponton is lesznek ingyenes vízosztó pontok – kétszer annyi vizet rendeltek, mint amennyi az eredeti tervekben szerepelt –, plusz a vízművek szükségkutakat nyitnak. Az ivókutakról készült térképet közzéteszik, mindenkinek előzetes tájékozódást javasolnak.

Ezen felül a Vérmezőn is lesznek italpontsátrak, és útközben beengedik a vonulókat hűsölni a Rudas gyógyfürdőbe.

Emlékeztetőül: Karácsony Gergely szerdán közölte, hogy a Budapest Pride felvonulás idejére nemzeti lobogó és Pride-zászló is lesz az Erzsébet hídon. „Nemzeti lobogó a nemzeti ünnepeken leng a budapesti hidakon. Most pár kedves ember, ha jól értem, az Erzsébet híd fellobogózásával azt kezdeményezi, hogy a Budapest Pride is legyen nemzeti ünnep. Kedves gesztus” – tette hozzá a főpolgármester.

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Kiemelt kép: A 2025-ös Budapest Pride (Fotó: Facebook)