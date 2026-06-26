Megjavították az Onkológiai Intézet hűtési rendszerét

Sikerült helyreállítani az Országos Onkológiai Intézet hűtési rendszerét – jelentette be Hegedűs Zsolt és Buga László . A kormány szerint a következő időszakban akár a jelenleg raktárként használt műtők felújítása is megkezdődhet.

A kormányzati közlés szerint sikeresen megjavították az Országos Onkológiai Intézet hűtési rendszerét. A probléma elhárítása része annak a június elején elindított, 3,6 milliárd forintos programnak, amely több egészségügyi intézményben a meghibásodott légkondicionáló rendszerek helyreállítását célozza.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a bejelentés során kitért arra is, hogy az intézményben további beavatkozásokra is szükség lehet. Mint fogalmazott, az intézmény vezetésével folytatott egyeztetések során több fontos kérdést áttekintettek, majd megtekintették azokat a műtőket is, amelyek jelenleg raktárként működnek, és amelyek felújítása – elmondása szerint – már régóta időszerű.

A miniszter hangsúlyozta:

a kormány célja, hogy a daganatos betegek Magyarországon a lehető legmagasabb színvonalú ellátásban részesüljenek, és ez belátható időn belül megvalósulhasson.

Kiemelt kép forrása: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook-oldala