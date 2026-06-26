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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Marad a tartós napsütés és hőség: 38 fokig forrósodik a levegő, csapadék sehol sem várható

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Szerző: hirado.hu
2026.06.26. 07:44

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Nagyrészt felhőtlen vagy derült, napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben képződhet kevés gomolyfelhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz – írja a HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.

Kép forrása: met.hu

Este derült, száraz idő várható. Mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás.

Hajnalra általában 14 és 20 fok közé hűl le a levegő,

de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb, a belvárosokban, vízpartokon melegebb is lehet.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: A kánikula miatt párakapu Budapesten a Szent István téren 2025. június 24-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

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