Marad a tartós napsütés és hőség: 38 fokig forrósodik a levegő, csapadék sehol sem várható

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A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul.

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Este derült, száraz idő várható. Mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás.

Hajnalra általában 14 és 20 fok közé hűl le a levegő,

de a hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb, a belvárosokban, vízpartokon melegebb is lehet.

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Kiemelt kép: A kánikula miatt párakapu Budapesten a Szent István téren 2025. június 24-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)