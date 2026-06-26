Magyar Péter: Az alaptörvény-módosítást véleményezők 95 százaléka támogatja a képviselői mandátum korlátozását

Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett tízezer észrevétel 95 százaléka támogatja, hogy korlátozzák az országgyűlési képviselőség maximális időtartamát – közölte Magyar Péter pénteki Facebook-bejegyzésében.

A kormányfő egyúttal felhívta a figyelmet, hogy a témában szombatig lehet véleményt küldeni. (A törvényjavaslat a www.egyeztetes.kormany.hu oldalon véleményezhető.)

Magyar Péter egy másik posztjában – 2024-es kampányfelvételekkel – arra emlékeztetett, hogy a korlátozásról már korábban is beszélt, „nem árult zsákbamacskát”, és pártja azt valósítja meg, amire felhatalmazást kapott.

„Jó lenne, ha a magukat elemzőnek, politikusnak vagy újságírónak nevezők felhagynának azzal a hazugsággal, hogy ez nem szerepelt a Tisza programjában!” – fogalmazott a kormányfő.

Az alaptörvény-módosítás értelmében egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig töltheti be a tisztséget.

Az előterjesztők a korlátozást azzal indokolják, hogy „ez erősíti a demokratikus megújulást, és korlátozza a hatalom bebetonozódását”.

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Kiemelt kép: Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi együttműködés (V4) kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában 2026. június 23-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)