Íme, Felícia, a Börzsönyből kimentett elárvult kis vadmacska – VIDEÓ

Orvosi vizsgálatok igazolják, hogy a Börzsönyben talált elárvult állat, Felícia genetikailag tiszta vérű vadmacska.

Néhány héttel ezelőtt egy elárvult macskakölyköt mentettek ki a Börzsönyből a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei. A legyengült állat a Budakeszi Vadaspark gondozásába került, ahol szépen megerősödött, így június elején sor került az első vérvételére is.

A vadaspark munkatársai bejegyzésükben kiemelték, hogy a vérvételt és az egészségügyi vizsgálatot Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója és vezető állatorvosa végezte el, a levett vér genetikai vizsgálatra pedig a MATE Genetikai és Biotechnológiai Intézetébe került. A vizsgálatok eredményei igazolják azt, amit a szakemberek már az állat viselkedése és külleme alapján is sejtettek:

„Felícia genetikailag tiszta vérű vadmacska!”

– közölték a szakemberek.

Kiemelték, hogy a jelenleg nyolchetes nőstény vadmacska továbbra is egy látogatóktól elzárt területén nevelkedik, ahol a lehető legkevesebb emberi kapcsolat éri. A cél a későbbi visszavadítás, amely annál sikeresebb, minél inkább megőrzi természetes, vad viselkedését.

„Felícia a tervek szerint ősszel visszatérhet természetes élőhelyére, a Börzsöny erdeibe” – közölték a Budakeszi Vadaspark közösségi oldalán.

A vadmacska Magyarország egyik legritkább őshonos ragadozója, fokozottan védett faj,

ezért minden sikeres mentés és visszavadítás kiemelkedő jelentőségű a faj megőrzése szempontjából.

Kiemelt kép forrása: Budakeszi Vadaspark közösségi oldala